The Batman: in arrivo a febbraio gli Oreo in limited edition

Cosa si ottiene dall’incontro tra il celebre biscotto al cioccolato ripieno alla crema e uno dei più iconici supereroi DC? Oreo annuncia un’esclusiva partnership con il nuovo film in uscita, The Batman atteso al cinema per il 3 marzo distribuito da Warner Bros.

A partire da febbraio 2022, i fan potranno trovare presso i punti vendita della grande distribuzione la confezione di Oreo Original 220g in edizione limitata ispirata al Cavaliere Oscuro e Gotham City. Per l’occasione, anche il biscotto Oreo avrà una maschera speciale: il suo embossing (la decorazione che caratterizza ognuno dei biscotti), mostrerà il volto di Batman!

I fan potranno vivere un’esperienza virtuale scansionando il codice QR presente sulla confezione, esplorando la Batcaverna e provando a risolvere gli indovinelli lasciati dall’astuto Enigmista. Per chi sarà in grado di risolvere tutti gli enigmi ci sono in palio emozionanti premi da provare a vincere e contenuti bonus da scoprire. E con un concorso, i consumatori potranno provare a vincere ingressi omaggio al cinema per non perdersi il nuovo film The Batman. In palio 1500 biglietti e un’estrazione finale con in premio una esclusiva Batman Experience a Londra, per vivere in prima persona una giornata da supereroi sul set del film!

“Noi di OREO amiamo sorprendere i nostri fan con partnership entusiasmanti” ha detto Chiara Missio, Brand Director Oreo Europe. “Ecco perché siamo così felici di annunciare la partnership con The Batman, una vera e propria collaborazione con Warner Bros.” Le precedenti collaborazioni Oreo in edizione limitata in Europa includono la mega star Lady Gaga nel gennaio 2021 e i Minions nel settembre 2021.

In arrivo nelle sale il 3 marzo, The Batman è uno dei cinecomic più attesi (se non il più atteso) del 2022. La collaborazione Oreo e The Batman sarà in edizione limitata e sarà disponibile fino ad esaurimento scorte.

Diretto da Matt Reeves (Il pianeta delle scimmie) The Batman vedrà come protagonisti Robert Pattinson (Tenet, The Lighthouse, Good Time) che interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne e Zoë Kravitz in quelli di Selina Kyle/Catwoman. La Warner Bros. Pictures presenta una produzione 6th & Idaho/Dylan Clark Productions. Il film uscirà nelle sale italiane a partire dal 3 marzo 2022 e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.