Le uscite manga Flashbook Edizioni di fine Gennaio 2022 sono state confermate dall’editore attraverso la pagina Facebook ufficiale.

Si tratta dell’esordio dell’annunciato Deadlock, che dovrebbe essere già disponibile nei punti vendita, di Ikoku Nikki e della conclusione di Così Come Sei.

Nell’elencare le uscite, la casa editrice precisa che

Segnaliamo che le date di uscita indicate sono riferite all’invio dei volumi alla DISTRIBUZIONE, non corrispondono alla data precisa di uscita presso i punti vendita, la quale può avvenire alcuni giorni dopo, in base alle tempistiche di distribuzione. Grazie

Deadlock 1

6,90 €

Yuto Lennix, un agente della squadra antidroga di Los Angeles, è accusato dell’omicidio del suo compagno di squadra. Vittima di un complotto, viene imprigionato nel carcere di Schelger, dove diventa presto il bersaglio degli altri detenuti. Qualche tempo dopo il suo arrivo, Lennix riceve la visita di Mark Hayden, un agente dell’FBI che gli offre la libertà, ma in cambio deve riuscire a trovare Corvus, il misterioso leader di un gruppo terroristico. Tra i quotidiani scontri razziali e le dure regole tra le sbarre, Yuto dovrà proteggere sia i compagni più deboli che se stesso. Intanto il compagno di cella Dick Burnford, una persona enigmatica che sembra essere rispettata da tutti i detenuti, dopo gli iniziali dissapori cercherà di prenderlo sotto la propria ala. Flashbook presenta un nuovo BL tutto all’insegna del mistero!

Ikoku Nikki – Journal with Witch 4

5,90€

Oscillando tra presente e passato, prosegue la convivenza tra zia e nipote. Lentamente si scoprono più cose sul rapporto che Makio aveva con la sorella, ciò grazie anche a una visita a casa della madre. Altri flash back fanno chiarezza sul rapporto di Makio con il suo ex Kasamachi. Ma è veramente solo un ex oppure tra i due…

Così Come Sei 4

5,90€

Nachi Hiyama fa parte del club di softball della scuola e vive con un complesso di inferiorità a causa del colore chiaro della sua pelle che non ha la capacità di abbronzarsi come quella degli altri. Dal carattere particolare, famosa perché respinge tutti i ragazzi popolari che le si dichiarano, è poco simpatica alle ragazze che la considerano una snob. In realtà Nachi semplicemente non ha interesse verso alcuno di essi o l’amore in generale. Le cose cambiano però quando fa amicizia con con il compagno di classe Utsumi. Il ragazzino nasconde un segreto che viene involontariamente scoperto dall’amica. In principio Nachi scappa sconvolta, chi non lo farebbe alla vista del bizzarro e anomalo codino di cui è dotato Utsumi? Ma poi pentita gli chiede scusa spiegando la propria sorpresa e promettendo di mantenere il segreto, meravigliando a sua volta l’amico che era già psicologicamente pronto ad affrontare l’ennesimo trasloco di famiglia. In una società dove regna l’omologazione di massa e l’essere o comportarsi in maniera diversa o controcorrente è visto come qualcosa di alieno e inaccettabile, Utsumi dovrà affrontare l’ottusa discriminazione e i pregiudizi, ma prima di tutto dovrà fare i conti con se stesso.