Tra le uscite J-POP Manga del 12 gennaio 2022 segnaliamo la special Edition di Blue Period 8 in una doppia edizione, regular e variant. Il manga che ha ispirato l’anime su Netflix, sarà in libreria, fumetteria e negli store online con copertina variant e in allegato lo sketchbook ufficiale con tutti i disegni esclusivi dell’autrice Tsubasa Yamaguchi.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 12 gennaio 2022. Alcune uscite in libreria potrebbero subire dei ritardi. Qui potete consultare il riepilogo delle uscite mensili.

Le uscite J-POP Manga del 12 gennaio 2022

BJ Alex – BOX 2 (Vol. 3 e 4)

di Minwha

€ 19,80

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che amacondividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finchè, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

Blue Period 8 – Blue Period 8 Special Edition

di Tsubasa Yamaguchi

€ 6,50 – € 9,90

La prossima prova da affrontare è il “paesaggio di Tokyo”, le cui difficoltà rischiano di far perdere a Yatora ogni motivazione. In seguito hanno inizio le vacanze estive… che però comportano i preparativi per il festival culturale, il primo grande evento della sua vita universitaria!

Frieren – Oltre la fine del viaggio 3

di Kanehito yamada e Tsukasa Abe

€ 6,50

Inizia lo scontro tra la maga Frieren della compagnia dell’eroe e il grande demone Aura la ghigliottina, una dei sette saggi della distruzione un tempo al servizio del Re Demone. Durante la battaglia, verrà rivelata un’importante verità su Frieren. Quali sentimenti può serbare una persona che ha vissuto tanto a lungo?

Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 14

di Aida Iro

€ 5,90

Hanako e Nene si sono lanciati nel salvataggio di Aoi, rapita dal sesto mistero scolastico, ma precipitano in un pozzo all’interno della sua area di dominio. Qui incontrano una ragazza di nome Sumire, che sembra conoscere molto bene il sesto mistero… Sentimenti celati per anni verranno finalmente riportati alla luce!

Kingdom 50

di Yasuhisa Hara

€ 6,90

L’esercito di Wang Jian affronta quello di Li Mu, il comandante supremo dell’armata di Zhao. Durante il secondo giorno di combattimenti, le truppe di Zhao E Long attaccano a sorpresa la compagnia Yu Feng e a Wang Ben tornano in mente le parole del fidato amico Meng Tian. Xin viene perciò convocato da Wang Jian per ricevere ordini di fondamentale importanza… Lo scontro da cui dipende il futuro del regno si fa ancora più feroce!

Kowloon Generic Romance 3

di Jun Mayuzuki

€ 6,50

“Non riesco a ricordare la me stessa del passato.”

Kujirai,nella Kowloon traboccante di nostalgia, è turbata perché comincia ad accorgersi dei misteri che la circondano. Per la sua amica Yomei, però, il suo potrebbe essere un nuovo inizio, e amicizia e amore sbocciano in silenzio. La situazione si complica ulteriormente quando appare Hebinuma, prodigio del mondo della chirurgia estetica…

Land of the lustrous 11

di Haruko Ichikawa

€ 7,50

In un futuro lontano, le Gemme dotate di un corpo immortale sono ora divise in due fazioni. Dauna parte, coloro che hanno seguito Phosphophyllite sulla Luna, dall’altra chi è rimasto sulla Terra intessendo un nuovo legame con il maestro Kongo. Phos, cercando di convincere con la forza l’antico maestro a pregare, attira l’attenzione delle Gemme terrestri, che partono al suo inseguimento… FOrti, fragili e bellissime: continua la tragedia delle Gemme Combattenti!

IL TERZO OCCHIO 3 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 15,00

In questo terzo volume sarà il rapporto tra Sharaku e la sua amica Wato a prendersi il centro della scena: antichi spiriti di una civiltà perduta, infatti, cercheranno di usare il ragazzo per conquistare il mondo, e solo Wato può evitare che il tre Occhi distrugga sé stesso e la civiltà umana!