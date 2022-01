Tre le uscite Warner Bros. Home Video di Gennaio 2022 principali: vediamole in dettaglio.

Diretto da Alan Taylor, regista vincitore del Premio Emmy per I Soprano, e scritto dal creatore della serie David Chase, I Molti Santi del New Jersey sarà disponibile da giovedì 13 gennaio, in DVD, Blu-Ray e Steelbook 4K Ultra HD distribuito da Warner Bros. Home Entertainment. Tra i protagonisti del film Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi e con il vincitore dell’Emmy, Ray Liotta e la candidata all’Oscar Vera Farmiga. I Molti Santi del New Jersey, nei formati Steelbook 4K Ultra HD e Blu-ray conterrà diversi imperdibili contenuti esclusivi ricchi di curiosità sul film e retroscena sulla famiglia Soprano.

Casino Royale, ventunesimo capitolo della serie cinematografica di 007 e primo film con Daniel Craig protagonista nel ruolo dell’agente segreto James Bond, entra a far parte della serie Titans of Cult, la prestigiosa collana di steelbook in edizione limitata che omaggia i grandi cult del cinema. Oltre a una nuova grafica e imperdibili oggetti da collezione, come il mini-poster e una spilletta esclusiva, all’interno della speciale edizione troverete numerosi ed inediti extra: tra questi diverse scene eliminate, le interviste ai protagonisti e molto altro ancora.

Mad Max, l’epica saga cinematografica post-apocalittica ideata e diretta dal Premio Oscar® George Miller, arriva il 13 gennaio in un’imperdibile edizione steelbook da collezione: Mad Max Anthology. Quattro film e nove dischi all’interno di un prestigioso cofanetto in metallo che include i tre film con protagonista Mel Gibson oltre al più recente Fury Road con Tom Hardy nel ruolo di Max Rockatansky / “Mad Max”, disponibile in edizione originale e in versione “Black & Chrome”.

13 Gennaio – I MOLTI SANTI DEL NEW JERSEY

in DVD, BLU-RAY e STEELBOOK 4K UHD

Il giovane Anthony Soprano cresce in uno dei periodi più tumultuosi della storia di Newark, mentre i gangster rivali salgono alla ribalta sfi­dando la potente famiglia criminale dei DiMeo. Anche Dickie Moltisanti, lo zio che Anthony venera come un idolo, ­ finisce travolto dai cambiamenti di quel periodo, esercitando al tempo stesso una grande influenza sul nipote e trasformando un adolescente sensibile nel potente padrino Tony Soprano.

I Molti Santi del New Jersey è interpretato da Alessandro Nivola, il vincitore del premio Tony Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, con il vincitore dell’Emmy Ray Liotta e la candidata all’Oscar Vera Farmiga. Alan Taylor, che ha vinto un Emmy per la regia de “I Soprano”, ha diretto il film da una sceneggiatura del creatore della serie David Chase, e Lawrence Konner, basata sui personaggi creati da Chase.

Contenuti speciali nella versione Blu-ray:

The Making of Newark

Sopranos Family Honor

Scene Eliminate (anche nella versione DVD)

13 gennaio – CASINO ROYALE – TITANS OF CULT

in 4K Ultra HD e Blu-ray

Arancia Meccanica, Batman, Mad Max: Fury Road, Blade Runner – The Final Cut e Wonder Woman sono solo alcuni dei grandi classici cinematografici entrati a far parte della serie Titans of Cult, la prestigiosa collana di steelbook in edizione limitata che omaggia i grandi cult del cinema. Ogni cofanetto è arricchito da numerosi e inediti contenuti speciali oltre a imperdibili gadget, grafiche inedite e molte altre sorprese da scoprire. Dal 13 gennaio Casino Royale, con protagonista Daniel Craig, si aggiunge alla collana in un’edizione, imperdibile per gli amanti del cinema e per gli appassionati dell’iconico Agente 007.

In Casino Royale Daniel Craig mette in campo tutta la sua grinta nel ruolo di James Bond nella sua prima interpretazione dell’Agente 007. Quando ottiene la licenza di uccidere, viene inviato in missione da “M” (il Premio Oscar Judi Dench) per affrontare Le Chiffre, un pericoloso banchiere che insegnerà presto a Bond la lezione più importante: mai fidarsi di nessuno.

*Casino Royale – Titans of Cult è un’esclusiva Amazon, DVD Store e IBS.

Contenuti speciali nella versione Blu-ray:

Commenti del cast

Scene eliminate

Featurette Becoming Bond

Dietro le quinte The Road to Casino Royale ed altro

Featurette Ian Fleming’s Incredible Creation e Ian Fleming: Secret Road to Paradise

Video musicale “You Know My Name” di Chris Cornell

Tanti altri imperdibili contenuti speciali

Oltre a numerosi oggetti da collezione:

SteelBook con grafica inedita

Una spilletta esclusiva

Un mini-poster

13 gennaio – MAD MAX ANTHOLOGY STEELBOOK

in 4K Ultra HD e Blu-ray

L’epica saga ideata e diretta dal Premio Oscar® George Miller ritorna con un nuovo prestigioso cofanetto da collezione in versione steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray. All’interno del cofanetto nove dischi con i quattro film della saga: Interceptor, Interceptor: Il Guerriero della Strada e Mad Max Oltre la Sfera del Tuono con protagonista Mel Gibson e Mad Max: Fury Road con Tom Hardy nel ruolo di Max Rockatansky. Quest’ultimo capitolo sarà disponibile anche in versione Blu-ray nella sua edizione “Black & Chrome”, quella che il regista ha definito ‘la migliore versione del film’.