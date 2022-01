In uscita il 5 gennaio 2022 per l’etichetta J-POP Manga si segnala in particolare l’atteso decimo volume di Made in Abyss di Akihito Tsukushi, oltre alle nuove uscite di Non tormentarmi, Nagatoro, La finestra di Orfeo, Jealousy e Gekiman!

Ecco di seguito il dettaglio delle nuove uscite e l’elenco delle ristampe; qui l’annuncio delle uscite del mese.

Le uscite J-POP Manga del 5 Gennaio 2022

Made in abyss 10

Di Akihito Tsukushi

7,90 €

Faputa brucia di vendetta e Reg tenta di fermarla. Nel frattempo, anche Nanachi si risveglia dopo il lungo sogno nella prigione di Belafu…

Avventurieri, abitanti del villaggio e Faputa… Diversi intenti e aspettative si scontrano ma, all’improvviso, pericolose bestie primordiali irrompono nel villaggio…

Non tormentarmi, Nagatoro 4

di nanashi

6,00 €

Continuano le vicende dell’improbabile coppia, con Nagatoro che si dedica a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

La finestra di Orfeo 6

di Riyoko Ikeda

12,00 €

All’alba della rivoluzione russa, il piccolo Aleksej cresce venerando suo fratello Dmitrij e coltivando con lui un appassionato ideale di libertà. Mentre il giovane si lascia ispirare da una promessa scambiata da bambino, Julius rincorre l’uomo di cui è innamorata nell’innevata Russia degli Zar. Riuscirà il suo amore a essere più forte del destino?

Jealousy 3

di Scarlet Beriko

6,90 €

Rogi ha avuto successo con le sue operazioni in bora e si è guadagnato la fiducia di Akitora. Ma non quella di Asoda, il suo amico d’infanzia, che non sa spiegarsi le emozioni oscure che prova nei suoi confronti. Finché un giorno, per un errore inspiegabile, Rogi perde una considerevole quantità di denaro che aveva ricevuto in prestito… Gelosia, odio e amore continuano a intrecciarsi in questo terzo volume.

Gekiman! 3

di Go Nagai

11,90 €

Go Nagai, maestro del brivido, ripercorre con questa autobiografia fittizia, attraverso la vita di Geki Nagai, la creazione e lo sviluppo di una delle sue saghe più famose e cruente: DEVILMAN. I contrattempi di ogni giorno, i bracci di ferro con le case editrici, le improvvise ispirazioni e le consegne a ritmi sempre più serrati sono parte dei tasselli che andranno a comporre l’intricato mosaico di quest’opera. Divincolandosi tra gli impegni per l’omonima serie televisiva, le altre pubblicazioni cartacee e la determinazione a disegnare quello che ha sempre voluto, riuscirà Geki a portare a termine la pubblicazione del manga che segnerà un punto di svolta nell’immaginario orrorifico giapponese?

RISTAMPE: