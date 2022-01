Il nuovo look di Valchiria in Thor: Love and Thunder

Su Twitter è apparso un selfie di Tessa Thompson, l’attrice impegnata sul set di Thor: Love and Thunder, mentre sfoggia il nuovo look di Valchiria.

Il nuovissimo outfit ideato per il personaggio era già trapelato attraverso alcune immagini promozionali stampate su magliette o poster, ma questa è la prima volta che possiamo ammirarlo dal vivo.

Tessa Thompson ha interpretato per la prima volta il personaggio di Valkyrie in Thor: Ragnarok del 2017, riprendendolo poi anche in Avengers: Endgame del 2019 dove si unisce alla battaglia finale degli eroi Marvel contro l’esercito di Thanos e viene infine investita del titolo di sovrana di Nuova Asgard da Thor.

Un piccolo riferimento a Nuova Asgard è presente nel recentissimo Spider-Man: No Way Home, dove durante un notiziario un titolo a fondo schermo parla di disordini politici a nuova Asgard, in quello che sembra un easter egg che punta direttamente a Thor: Love and Thunder.

Ma il nuovo look di Valchiria non sarà utilizzato solo in Thor: Love and Thunder. Come fatto notare da TheDirect, una foto trapelata dalla produzione di The Marvels, il sequel di Captain Marvel in uscita nel 2023, ha infatti evidenziato come Tessa Thompson sia presente anche nel cast di quel film, preannunciando così la presenza di Valchiria anche nella pellicola che seguirà le vicende di Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan, la nuovissima Ms. Marvel che verrà presentata nella sua serie personale quest’estate su Disney+.

Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale italiane il 6 luglio. Diretto da Taika Waititi (anche interprete di Korg), vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor, affiancato da Natalie Portman che non solo riprenderà il personaggio di Jane Foster, ma impersonificherà una nuova incarnazione femminile del dio del tuono.

L’antagonista principale sarà Gorr, il macellatore di dei, interpretato da Christian Bale. Oltre a Tessa Thompson nei panni di Valkyrie, torneranno in scena anche Jamie Alexander (Sif), Karen Gillian, Chris Pratt e Sean Gunn (rispettivamente Nebula, Peter Quill e Kraglin, dal franchise dei Guardiani della Galassia). Russel Crowe farà il suo esordio nel MCU nei panni di Zeus.