Savage Spider-Man: un mostruoso Uomo Ragno nel numero 1

Febbraio vedrà l’esordio nelle fumetterie d’oltreoceano della miniserie in cinque parti intitolata Savage Spider-Man, con cui lo scrittore Joe Kelly porterà avanti le trame lasciate in sospeso nella precedente Non-Stop Spider-Man, in cui il protagonista ha fronteggiato la minaccia combinata del Barone Zemo e di Immaculatum, quest’ultimo intenzionato a raggiungere la purezza genetica attraverso un tipo di droga sperimentale, l’A-Plus, che sul finale è entrata in circolo nel corpo di Peter Parker.

Ciò ha scatenato una trasformazione mostruosa in Spidey, oramai divenuto una sorta di ragno gigante. Riuscirà a tornare alla normalità? Lo scopriremo leggendo Savage Spider-Man, che sarà disegnata da Gerardo Sandoval, già fill-inner del quinto episodio della succitata Non-Stop, che vantava come artista principale Chris Bachalo.

Nella galleria d’immagini sottostante vi mostriamo le copertine di Savage Spider-Man #1 realizzate da Nick Bradshaw, Ron Lim e Mark Bagley, così come le prime tavole ufficiali firmate da Sandoval.

Joe Kelly ha dichiarato: “Cos’è quel che succede quando Spider-Man perde tutte quelle cose che fanno di lui un eroe — il suo cuore, il suo spirito, la sua mente? Cosa resta di lui?

È qui che ci siamo lasciati dopo che Immaculatum e Zemo si sono scontrati con Spidey sulle pagine di Non-Stop: un ragno mosso da rabbia e istinto.

Questo capitolo della saga batterà proprio quelle strade con Peter… spero solo che dentro di lui sia rimasto qualcosa che possa riportarlo alla normalità.”

L’Editor del parco testate ragnesco Nick Lowe, invece, ha spiegato: “Potreste pensare di aver già visto un Uomo Ragno mostruoso o feroce prima d’ora, ma mai in questo modo.

Questa serie è talmente tanto intensa che di pagina in pagina avrete bisogno di posarlo giù per riprendere respiro.”

Gerardo Sandoval ha poi concluso: “Disegnare Spider-Man è sempre una grossa sfida, per un artista non è un personaggio facile.

Ma allo stesso tempo Spider-Man è una gran gioia da disegnare, e ora abbiamo una sua versione Selvaggia che presenta una sfida addirittura più grossa per un artista.

Ho già le pagine su cui sto lavorando e posso dirvi che sto certamente facendo del mio meglio. Joe Kelly è il tipo di sceneggiatore che comprende le necessità di un artista di avere abbastanza spazio da creare delle illustrazioni grandiose, e ciò rende il mio lavoro più semplice e parecchio più divertente.

Spero davvero che apprezzerete questo nuovo fumetto tanto quanto me!”

Savage Spider-Man #1 sarà disponibile negli USA precisamente dal 2 febbraio. Quanto segue è la sua sinossi ufficiale.

“Spider-Man come non lo avete mai visto prima! Peter Parker si ritrova nel mezzo della più grande avventura ad ampio respiro che abbia mai vissuto e che lo ha trasformato in una bestia selvaggia!

Scordatevi tutro quello che conoscete riguardo a Spider-Man. Non ci sono più regole da seguire e Peter Parker potrebbe non essere più lo stesso!”

Quasi certamente, l’intera miniserie verrà raccolta in volume da Panini Comics nel corso dell’anno incombente. Vi aggiorneremo non appena si avranno notizie ufficiali da parte dell’editore modenese.

In merito a Non-Stop Spider-Man di Joe Kelly e Chris Bachalo, sappiate che – dopo diversi rinvii causa Covid, che ha colpito anche lo stesso Bachalo – è recentemente arrivata in Italia con un tomo cartonato dal prezzo di copertina di 16 euro disponibile sia in rete che in fumetteria.

Questa la sua descrizione rilasciata dal sito ufficiale di Panini Comics.

“Ritmo incessante e azione vorticosa nella nuova collana illustrata da Chris Bachalo, lo straordinario artista di Death e Deadpool! Un mistero all’Empire State University lancia Spider-Man in un’avventura in giro per il mondo!

E il bello è che Peter Parker ha poco tempo a disposizione per venirne a capo…sempre che il Barone Zemo e altri criminali glielo consentano!”

Acquista ora il cofanetto “Spider-Man: Smascherato”, con all’interno le storie che hanno ispirato il blockbuster Spider-Man: No Way Home!