Pokémon Gioco di Carte Collezionabili: il saluto al 2021 verso il 2022

Anche i Pokémon si preparano a salutare il 2021: l’anno del Gioco di Carte Collezionabili in concomitanza col 25° anniversario del franchise.

Il 2021 si sta avviando verso la sua conclusione, sperando che possa lasciare spazio ad un 2022 ricco di gioia e di successi per tutti; a salutare l’anno anche il franchise dei Pokémon, che per questo 2021 ha festeggiato una ricorrenza non di certo banale.

Dallo scorso febbraio e fino a questo dicembre, abbiamo visto come l’intero franchise abbia festeggiato il suo 25° anniversario, con una serie di iniziative a tema che hanno inevitabilmente investito anche il Gioco di Carte Collezionabili, che anche in piena pandemia non ha smesso di entusiasmare i giocatori.

Mancando gli eventi in presenza, i giocatori hanno avuto modo di divertirsi con vari tornei online, anche ufficiali; ripercorriamo insieme l’anno che ci saluta dal punto di vista del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon.

Pokémon, il 2021 del Gioco di Carte Collezionabili

Questo 2021 all’insegna del GCC Pokémon2, dominato dal set Scudo e Spada, si è aperto il 19 febbraio con l’espansione Destino Splendente, con più di 190 carte tra cui diversi Pokémon-V e VMAX, incluso un Charizard cromatico Gigamax.

A seguire, due mesi più tardi, Stili di Lotta, questa volta con più di 160 carte e la particolarità dell’introduzione di quelle Colpo Singolo e Colpo Rapido; il 18 giugno è stato invece il turno di Regno Glaciale, espansione con più di 190 carte tra cui Calyrex Cavaliere Glaciale-VMAX e Calyrex Cavaliere Spettrale-VMAX.

Il 27 agosto è arrivata nelle edicole e nelle migliori fumetterie (oltre che disponibile presso i rivenditori online) Evoluzioni Eteree, dove a dominare la scena troviamo le evoluzioni di Eevee, presenti in diversi Pokémon-V e VMax; a chiudere l’anno, infine, Colpo Fusione, che ha aggiunto la bellezza di più di 260 carte, comprese varie forme Gigamax in versione VMAX dei Pokémon Colpo Singolo e i Pokémon Colpo Rapido.

Insomma, tantissima abbondanza per quanto riguarda le uscite, che hanno visto anche l’arrivo di un’espansione promozionale interamente dedicato al 25° anniversario del franchise.

Pokémon Gran Festa: l’espansione per il 25° anniversario

Non poteva di certo mancare, per una ricorrenza così importante, un’espansione a tema; composta da ben venticinque carte, Gran Festa non soltanto ha celebrato i Leggendari più iconici e Pikachu (presente in versione Volo e Surf con le rispettive VMAX), ma anche la storia del GCC con una serie di ristampe ambitissime.

Venticinque anni fatti di emozioni, collezionismo e gioco competitivo racchiusi in un’elegante espansione, capace di entusiasmare i pokémaniaci di vecchia data così come le nuove generazioni di fan.

Grande successo per The Pokémon Company, che ha portato avanti la festa con una serie di materiale promozionale, coi festeggiamenti per l’importante ricorrenza durati per tutto il corso di questo 2021.

Pokémon GCC: cosa ci aspetta nel 2022

Col 2021 salutiamo quindi l’anno del 25° anniversario del franchise, ma non di certo la passione per i mostriciattoli che ormai da tempo contraddistingue milioni di persone in tutto il mondo.

Il nuovo anno, il 2022, si aprirà con l’uscita (fissata per il prossimo 25 febbraio 2022) della nuova espansione Astri Lucenti; con più di 170 carte (sempre valide per il formato standard) verranno introdotti quattro nuovi Pokémon-V ASTRO, nonché trenta carte con una speciale illustrazione nel set speciale chiamato Galleria degli Allenatori.

Salutando e ringraziando il 2021, è già tempo di tuffarci con entusiasmo verso il 2022, guardando già alla nuova espansione: nuove meravigliose carte e tante, tantissime emozioni sono pronte ad attenderci!