Tra le uscite J-POP Manga del 29 Dicembre 2021 troviamo i nuovi volumi di serie come Komi Can’t Communicate e Mission:Yozakura Family.

Seguono le uscite J-POP Manga del 29 Dicembre 2021; qui le prossime novità.

Le uscite J-POP Manga del 29 Dicembre 2021

Mission:Yozakura Family 3

di Hitsuji Gondaira

5,90 €

Hatoda, il presidente dei negozi Popoppo, si trasferisce nella scuola media di Taiyo. Subito scatta una sfida tra i due e… la posta in gioco sono dei biglietti per stringere la mano di Mutsumi! Inoltre Taiyo, quando va in aiuto del cognato Nanao, si imbatte in due spie del governo, gli Hinagiku… Uniranno le forze oppure no?

Violence Action 4

di Shin Sawada e Renji Asai

6,50 €

Kei è un’abilissima killer, la numero uno di un’organizzazione specializzata nel fornire assassini su commissione.

Un giorno, durante una tempesta, la ragazza si presenta bagnata fradicia nella stazione di polizia di una cittadina di provincia. A prendersi cura della debilitata Kei è Kuwai, l’agente presente sul posto. I due si ritrovano così a doversi difendere dall’attacco di Usui, un cacciatore a capo di uno spietato gruppo di uomini armati.

Big X 2 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

15,00 €

Il Dr. Asagumo viene invitato in Germania per collaborare con il Reich alla ricerca di una nuova arma, il Big X. Preoccupato per i possibili effetti di tale strumento, riesce a tardarne i progressi fino al termine della guerra. Vent’anni dopo, in Giappone, un’organizzazione neonazista recupera tuttavia il progetto del Big X e lo porta a compimento, rivelandone l’essenza: un farmaco in grado di espandere il corpo umano senza limitazioni. Toccherà al nipote di Asagumo, Akira, assumerlo e difendere la società dalle macchinazioni dei malvagi!

La divisa scolastica di Akebi 8

di Hiro

6,50 €

Continuano le avventure scolastiche di Komichi Akebi, la ragazza con la divisa alla marinaretta, presso la prestigiosa accademia femminile privata Robai! Con la fine delle vacanze estive, è arrivato il momento di affrontare un nuovo trimestre! Ritrovare le amiche, cambiare banco e fare le pulizie dona un senso di novità a tutte quante!

Komi can’t communicate 13

di Tomohito Oda

5,90€

Siamo nel pieno dell’estate, Komi e Rei, una bambina di seconda elementare, trascorrono le giornate insieme e iniziano ad entrare in confidenza. All’improvviso, però, Rei diventa fredda.Cosa c’è dietro il suo strano comportamento? Tadano e Komi, intanto vorrebbero invitarsi a vicenda a uscire, ma non ci riescono… Con costanza, Komi continua ad accorciare le distanze con i suoi compagni di classe in questo tredicesimo volume!