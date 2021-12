Michael Giacchino dirigerà un futuro progetto dei Marvel Studios per Disney+?

Come sappiamo nei prossimi anni, il Marvel Cinematic Universe si espanderà sempre di più anche sul piccolo schermo grazie alle svariate Serie TV prodotte dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+.

Il sito The Illuminerdi ha riportato che il compositore Michael Giacchino dovrebbe dirigere un progetto del Marvel Cinematic Universe il prossimo anno. Giacchino, come in molti sapranno ha già lavorato con i Marvel Studios per quanto riguarda le colonne sonore, ha composto quelle di Doctor Strange, di tutti i Film MCU di Spider-Man, e il prossimo Thor: Love and Thunder e della nuova intro (che ha debuttato nel 2016). Giacchino ha avuto anche piccole esperienze come regista con un paio di cortometraggi come: Star Trek: Short Treks e Monster Challenge, ha anche avuto un piccolo cameo in Star Wars: Il risveglio della Forza.

Il report non dice quale sarà il progetto diretto da Giacchino. La lista ptrebbe includere Werewolf by Night, Echo, Ironheart ed anche la seconda stagione di Loki.

Marvel Cinematic Universe: i prossimi progetti!

Ms. Marvel (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 Maggio 2022)

She-Hulk (2022)

Thor: Love and Thunder (8 Luglio 2022)

Moon Knight (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 Novembre 2022)

Ironheart (2022)

Secret Invasion (2022)

The Marvels (17 Febbraio 2023)

Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 Luglio 2023)

Armor Wars (2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 Maggio 2023)

I Am Groot (2023)

X-MEN ’97 (2023)

Marvel Zombies (TBA)

Fantastici 4 (TBA)

Spider-Man: Freshmen Year (TBA)

Deadpool 3 (TBA)

Agatha: House Of Harkness (TBA)

Blade (TBA)

Echo (TBA)

Captain America 4 (TBA)

What If…? – Stagione 2 (TBA)

Loki – Stagione 2 (TBA)

Spider-Man 4 (TBA)

Spider-Man 5 (TBA)

Spider-Man 6 (TBA)

