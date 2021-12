The Witcher: Blood Origin – primo teaser trailer della serie prequel

The Witcher: Blood Origin è il prequel della serie tv basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski che arriverà su Netflix in esclusiva nel corso del 2022.

Netflix Italia ha pubblicato il primo teaser trailer della serie, che possiamo guardare poco più in basso.

Ogni racconto ha un inizio. Scopri la storia inedita del Continente con The Witcher: Blood Origin, una nuova serie prequel ambientata in un mondo elfico 1200 anni prima degli eventi di The Witcher.

Blood Origin racconta una leggenda perduta nel tempo, esplorando la creazione del primo prototipo di witcher e gli eventi che portano alla cruciale “Congiunzione delle Sfere”, quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi in un unico mondo.

The Witcher: Blood Origin è in uscita nel 2022, solo su Netflix.

Declan de Barra è lo showrunner e il produttore esecutivo insieme a Lauren Schmidt Hissrich.

Andrzej Sapkowski, autore della saga letteraria originale, è consulente creativo della serie.

Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski (Saint Seiya – il film live action) e Jarek Sawko (Platige Films) sono gli altri produttori esecutivi.

Laurence O’Fuarain interpreta Fjall, Michelle Yeoh è Scían.

Oltre a Blood Origin sono in sviluppo la stagione 3 della serie, un secondo film anime (dopo Nightmare of the Wolf) e una nuova serie per bambini e famiglie.

La seconda stagione è arrivata il 17 Dicembre e qui potete leggere la nostra recensione.