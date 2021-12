Boys Run The Riot in arrivo da Edizioni Star Comics

Boys Run The Riot, la serie in quattro volumi di Keito Gaku, uscirà per Edizioni Star Comics a Giugno 2022 in occasione del Pride Month.

Di seguito il comunicato stampa ufficiale, qui gli annunci precedenti.

BOYS RUN THE RIOT: ANNUNCIATO UNO DEI TITOLI QUEER PROTAGONISTI DEL PRIDE MONTH 2022

In occasione della giornata a tema inclusione – che si è tenuta il 19 dicembre sul canale Twitch di Animeclick con una mini maratona di live dedicate a questo importante tema – abbiamo svelato un nuovo annuncio. BOYS RUN THE RIOT arriverà a giugno, in occasione del Pride Month.

Il manga, prima opera di Keito Gaku, analizza con sensibilità e schiettezza la tematica transgender in Giappone. Nel 2021 è stato inserito nella Top 10 dei titoli di School

Library Journal e nel 2018 ha ricevuto una nomination agli Harvey Awards.

L’opera affronta le vicende di una ragazza che si sente un uomo, gettando luce sulle problematiche che affronta ogni giorno: dal bullismo alla mancanza di autostima, ma, soprattutto, la difficoltà di accettarsi e di farsi capire dagli altri. Lungo il suo cammino, Ryo conoscerà l’amicizia, quella vera, e imparerà finalmente ad aprirsi e ad amarsi di più, dando il meglio di sé per realizzare il suo sogno.

Il primo volume della miniserie sarà disponibile in doppia edizione: Regular e Limited. Quest’ultima avrà in allegato un box esclusivo per raccogliere tutta la serie, composta da 4 volumi.

“Odio questa uniforme. È soffocante. È troppo calda d’estate e troppo fredda d’inverno. Ma soprattutto, mi ricorda ogni giorno che sono una ragazza.”

Ryo è transgender e si sente profondamente a disagio con il suo corpo di donna. Non riesce a parlare apertamente con nessuno di ciò che prova e riesce a trovare un po’ di pace solo vestendo degli abiti maschili.

Le cose cambiano dopo l’incontro con Jin, uno studente che si trasferisce nella sua stessa scuola. Totalmente diversi, ma accomunati dalla stessa passione per la moda, Ryo e Jin decidono di creare insieme un marchio di abbigliamento per aiutare tutti a sentirsi a proprio agio.

È tempo di dare voce al proprio cuore e di dare forma ai propri sogni: BOYS RUN THE RIOT!