Hell’s Paradise – Jigokuraku: teaser trailer per l’anime che debutta nel 2022

Il Jump Festa 2022 è stato scelto come l’evento ideale per condividere alcune novità a dir poco interessanti relative al manga Hell’s Paradise – Jigokuraku di Yūji Kaku.

Ebbene, la trasposizione animata dell’opera ha, ora, un primo teaser trailer e una visual che preannuncia l’uscita della produzione in questione – prevista per la stagione autunnale del 2022.

La realizzazione della serie animata è stata affidata allo studio MAPPA. Il regista scelto per l’occasione è Kaori Makita, mentre Akira Kindaichi è responsabile della composizione della serie. Koji Hisaki (Banana Fish) è il character designer deputato alla rifinitura delle animazioni, mentre Yoshiaki Dewa si occuperà della colonna sonora.

A questo punto, dovrebbero giungere ulteriori news sul giorno in cui l’anime debutterà ufficialmente – senza escludere, ovviamente, la pubblicazione di altri contenuti visivi e multimediali all’altezza della situazione.

L’opera di Yūji Kaku fu lanciato, nel 2018, sull’app e sul sito di Shonen Jump +. La storia, poi, è terminata lo scorso gennaio con il successivo rilascio del tredicesimo tankobon in data 30 aprile 2021.

Per quanto riguarda lo spinoff – che ha lo stesso titolo della serie principale – il disegnatore Ōhashi se ne è occupato in tal senso da gennaio a giugno del 2020 sempre su Shonen Jump +.

In Italia, è la casa editrice J-POP ad occuparsi della pubblicazione del manga di Yūji Kaku. A seguire la sinossi del primo volume presa dal sito ufficiale dell’editore:

Il temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un boia in grado di ucciderlo. Il desiderio di farla finita sembra ormai più forte della voglia di lottare, ma la proposta della carnefice Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l’unica luce nella sua vita, se accetterà di avventurarsi in una terra magica e letale per recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun!