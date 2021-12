Le uscite manga J-POP del 22 Dicembre 2021 vedono la conclusione di Gundam Unicorn e la pubblicazione dei nuovi volumi di serie in corso come Tokyo Revengers e Dungeon Food.

Gundam Unicorn 17 – Bande Dessinée

di Harutoshi Fukui, Kouzoh Ohmori

6,90€

Universal Century 0096. A pochi anni dalla conclusione del conflitto contro Neo Zeon, il desiderio d’indipendenza degli spazionoidi è ancora forte e il gruppo terrorista noto come “Maniche” cerca di impossessarsi del misterioso Scrigno di Laplace. I ribelli agiscono e, nonostante i tentativi della principessa Audrey e dello studente Banagher di fermarli, il piano riesce. Una nuova guerra esplode, mentre Banagher entra in possesso del potentissimo Gundam Unicorn…

Tokyo Revengers 10

di Ken Wakui

6,50€

Takemichi, scampato per miracolo alla trappola di Kisaki anche grazie al sacrificio di Chifuyu, decide, in accordo con Kazutora, di tornare indietro nel tempo per affrontare la Black Dragon ed evitare la deriva violenta della Toman.

Nel passato incontra Hakkai Shiba, membro del gruppo originario della Black Dragon, e suo fratello Taiju Shiba, all’epoca boss della gang.

Hakkai pianifica in segreto l’uccisione di Taiju e Takemichi finisce suo malgrado coinvolto in un sanguinolento regolamento di conti fratricida…

Dungeon Food 10

di Ryoko Kui

6,90 €

Continuano le peripezie di Laios, Farin e compagni alla scoperta dei mille misteri che avvolgono il dungeon.

Gekiman! 2

di Go Nagai

11,90 €

Go Nagai, maestro del brivido, ripercorre con questa autobiografia fittizia, attraverso la vita di Geki Nagai, la creazione e lo sviluppo di una delle sue saghe più famose e cruente: DEVILMAN. I contrattempi di ogni giorno, i bracci di ferro con le case editrici, le improvvise ispirazioni e le consegne a ritmi sempre più serrati sono parte dei tasselli che andranno a comporre l’intricato mosaico di quest’opera. Divincolandosi tra gli impegni per l’omonima serie televisiva, le altre pubblicazioni cartacee e la determinazione a disegnare quello che ha sempre voluto, riuscirà Geki a portare a termine la pubblicazione del manga che segnerà un punto di svolta nell’immaginario orrorifico giapponese?