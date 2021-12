Con le uscite manga J-POP del 9 Dicembre 2021 arrivano il primo volume del Buddha di Osamu Tezuka e i nuovi numeri di serie come Non tormentarmi, Nagatoro! e Shadows House.

Buddha 1 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

14,00 €

In una società ingiusta, governata da un sistema di caste rigido e spietato, nasce un bambino molto speciale, il principe Siddhartha Gautama. Sebbene circondato da privilegi, egli è apatico e non sembra avere bisogno di nulla. L’incontro con Tatta, un giovane ladro della casta più bassa, condurrà Siddhartha a confrontarsi con la realtà in modo nuovo e a imboccare un sentiero imprevisto che cambierà lui stesso e il mondo intero.

Black Night Parade 5

di Hikaru Nakamura

6,90 €

La signora Haruko, madre di Miharu, ha terminato la visita all’azienda in cui il figlio lavora, così Rudolph viene incaricato di ricondurla a casa. Nel frattempo si presenta anche Teppei che, all’improvviso, mostra un atteggiamento ostile contro Rudolph e scaglia la sua freccia di Cupid contro la signora Haruko, trasformandola in una marionetta! Per quale motivo il ragazzo mostra un atteggiamento così violento?! Tra rivelazioni, combattimenti e topi giganti, la situazione esplode nel caos più totale in questo volume ricco di rivelazioni e colpi di scena!

Non tormentarmi, Nagatoro! 3

di nanashi

6,00 €

Naoto Hachioji è un liceale otaku, appassionato di arte e completamente restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei. Vive una monotona e tranquilla quotidianità, fino a quando l’incontro in biblioteca con la compagna più giovane Hayase Nagatoro non sconvolge totalmente la sua vita. Nagatoro è esattamente l’opposto di lui: brava nello sport, socievole, circondata dagli amici ed energica, ma soprattutto… piuttosto sadica! Comincia così il rapporto di questa improbabile coppia, con Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

Shadows House 5

di somato

6,50 €

Una volta superato il debutto, ai giovani adulti viene somministrato il caffè. È allora che gli occhi dei bambini, pervasi dall’estasi e dalla follia, si riempiono di lacrime davanti alla difura dell’illustre Nonno. Possibile che Villa Shadow sia, in realtà, una prigione?

Final Fantasy: Lost Stranger 7

di Hazuki Minase e Itsuki Kameyaa

6,90 €

Alla ricerca di Reiz, l’incantesimo di resurrezione, Shogo e compagni finiscono con il perdersi all’interno della grande biblioteca di Mysidia. Caduti nella trappola del demone Byblos, Shogo e Rei vengono trascinati nel mondo dei libri, una dimensione che cambia a seconda della volontà del nemico.

Dopo aver letto il cuore del ragazzo e dei suoi amici, Byblos assume la forma delle loro paure più profonde: ad affrontarlo c’è anche Alus, un mago bianco che si è unito alla lotta, che ha accesso allo status “trance”.

Nel pieno della battaglia, però, Shogo inizia a perdere il controllo sui suoi poteri…

Le uscite manga J-POP del 9 Dicembre 2021 – ristampe

