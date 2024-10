Il Pinguino: Dolore e Pregiudizio | Recensione

Marco -Spider-Ci- Novelli 2024-10-05T13:00:30+02:00 Autori: Gregg Hurwitz (storia), Szymon Kudranski (disegni) Formato: 17X26, 120p., C., colori Prezzo: 18,00 euro Genere: Supereroi Provenienza: USA Casa editrice: Panini Comics Data di pubblicazione: 19 set. 2024

Il Pinguino è senza dubbio uno dei più noti villain del Cavaliere Oscuro. Goffo e sgraziato d’aspetto, ma estremamente perfido e calcolatore, Oswald Cobblepot ha dimostrato negli anni di essere un avversario temibile, oltre che un boss malavitoso di un certo spessore.

La sua notorietà al grande pubblico è dovuta anche alle sue rappresentazioni televisive e cinematografiche, che lo hanno consacrato definitivamente a una platea più vasta, non solo di appassionati di fumetti.

In principio fu il piccolo e panciuto ometto dal naso a punta di Burgess Meredith, visto nel mitico telefilm camp anni Sessanta con Adam West, ma è sul grande schermo che il Pinguino vanta due interpretazioni di grande livello, grazie a Danny DeVito, che lo ha trasformato in un vero e proprio freak nel gotico Batman Returns di Tim Burton, per poi arrivare al più recente The Batman di Matt Reeves, dove un irriconoscibile Colin Farrell presta la sua fisicità ad un Pinguino più legato alla malavita di Gotham City, proprio come nei comics.

L’interpretazione di Farrell è talmente riuscita da meritarsi perfino una serie spin-off su Sky a lui dedicata, che fungerà da ponte tra il primo e il secondo capitolo della saga cinematografica di Matt Reeves, e per omaggiare questo evento Panini ha deciso di riproporre una miniserie del 2012 in cinque parti, scritta dal romanziere Gregg Hurwitz e disegnata dal crepuscolare Szymon Kudranski, che vede proprio questo villain come protagonista.

Il Pinguino: Dolore e Pregiudizio, citazione del celebre romanzo di Jane Austen Orgoglio e Pregiudizio, scava nella personalità del criminale, mostrandoci anche alcuni antefatti che lo riguardano, utili a comprendere maggiormente l’uomo che è diventato oggi.

A causa del suo aspetto goffo e sgradevole, Oswald è stato sempre deriso e umiliato da tutti, compresi suo padre e i suoi fratelli. L’unica persona che gli voleva veramente bene era sua madre, con la quale aveva un attaccamento quasi morboso… Ben presto, però, imparò a capire quello che gli riusciva meglio, ovvero pianificare ed eliminare in maniera sistematica chiunque lo ostacolasse, a cominciare dai suoi familiari.

Nonostante fosse il più gracile dei suoi fratelli, infatti, Oswald ebbe la meglio su ognuno di loro, dimostrando così quanto poco conti la prestanza fisica, rispetto all’astuzia e alla perfidia. Attraverso la violenza e il terrore il Pinguino è riuscito a creare dal nulla un impero criminale, ottenendo il rispetto che tanto agognava, sin da piccolo.

Adesso è uno dei più influenti boss della malavita di Gotham City, ma è anche abbastanza scaltro da mascherare le sue attività illecite tramite altre di facciata, come il suo noto locale notturno Iceberg Lounge, luogo di ritrovo per molti ricchi annoiati, ma anche un ottimo modo per riciclare il denaro sporco e portare avanti (nelle retrovie) i suoi loschi affari.

Hurwitz sottolinea la spietatezza che contraddistingue questo burbero criminale e allo stesso tempo l’attaccamento viscerale nei confronti della madre, per la quale ordina anche brutali omicidi e rapine, pur di farle avere i gioielli più preziosi e inestimabili. Un lato tenero che tiene ben nascosto, ma riemergerà nuovamente quando incontrerà la dolce Cassandra, una ragazza cieca che proprio per via del suo handicap non lo giudicherà per il suo aspetto fisico, di cui si è sempre vergognato.

A proposito di aspetto, è interessante notare come Batman venga da lui considerato un “bullo”, un uomo dalla prestanza fisica impressionante, in grado di incutere terrore e rispetto non appena varca la soglia di qualsiasi stanza. Di fatto l’Uomo Pipistrello incarna tutto ciò che il Pinguino non è, ma che avrebbe sempre voluto essere, almeno a livello estetico, e questo scatena in lui un odio nei suoi confronti ancora maggiore…!

Il Pinguino: Dolore e Pregiudizio è dunque un ottimo compendio per conoscere meglio questo complesso villain, con tutte le sue paure e ossessioni, che lo hanno accompagnato sin dall’infanzia, ma lo hanno anche motivato a puntare sempre più in alto, qualunque fosse il prezzo da pagare, contando solo sulle proprie forze, attraverso una lunga strada costellata da soprusi e prevaricazione.

Le tavole di Szymon Kudranski riflettono perfettamente l’oscurità dentro l’anima del Pinguino, essendo caratterizzate da insistenti ombreggiature e campiture nere, che accentuano i toni noir e crepuscolari del racconto. Lo stesso vale per lo stile realistico dell’artista, eccezion fatta proprio per il lungo naso caricaturale del protagonista, ma per il resto è evidente il suo utilizzo di reference fotografici, molto utili a trasmettere la realtà delle strade e dei fumosi locali notturni che rappresenta, così come l’autenticità dei loschi figuri che li frequentano.

Il Pinguino: Dolore e Pregiudizio è quindi la lettura perfetta per prepararsi all’imminente serie a lui dedicata, con Colin Farrell come protagonista. Se volete conoscere meglio il personaggio e amate le atmosfere urban e pulp, già viste anche nel film di Matt Reeves, questo è il volume che fa al caso vostro.