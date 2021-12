Le uscite manga J-POP del 15 Dicembre 2021 hanno trovato conferma sul sito web ufficiale dell’editore e includono la light novel numero 16 di Sword Art Online.

Le uscite manga J-POP del 15 Dicembre 2021

Sword Art Online Light Novel 16 – Alicization Exploding

di Reki Kawahara e abec

14,00€

Gabriel Miller nei panni del dio delle tenebre Vector guida un esercito invasore di cinquantamila unità contro le cinquemila dell’esercito di difesa del mondo umano, comandate dal Cavaliere d’Integrità Bercouli.

I Cavalieri d’Integrità, a cominciare da Fanatio con la sua spada che trafigge i cieli, resistono sperando di rovesciare il terribile svantaggio numerico, ma la tribù dei goblin di montagna ha un piano per superare le linee difensive e attaccare le truppe di supporto nelle retrovie.

Remnant – Jujin Omegaverse 5

di Hana Hasumi

6,90€

Sventati i piani di Toneria, Juda e Daath hanno ritrovato la pace… o così pensavano, perché in realtà Juda è costretto a lavorare fino allo sfinimento per il clan Siegfried, cercando di costruirsi una posizione solida abbastanza da proteggere l’omega. La frustrazione di Daath, dopo giorni e giorni lontano dall’amato, continua a crescere. È allora che Will, il collega di Juda, lo invita a fare da modello per una certa esibizione che gli permetterà di scoprire il segreto dell’altro umano…

Bunny Girl Senpai 1

di Hajime Kamoshida e Tsugumi Nanamiya

6,50 €

Tra tutte le cose che avrebbe potuto trovare in biblioteca, lo studente Sakuta Azusagawa si è imbattuto forse nella più assurda: una giovane vestita da coniglietta, della quale nessuno oltre a lui sembra accorgersi. La ragazza è Mai Sakurajima, un’attrice di un anno più grande di Sakuta, che da qualche giorno pare essere diventata invisibile agli occhi di tutti e che ora cerca di risultare appariscente per testare la gravità del problema. Un mistero vero e proprio che Sakuta definisce “Sindrome dell’adolescenza” e che parrebbe riguardare anche altre studentesse: ci penserà lui a risolvere il puzzle, per spirito di solidarietà e… per avvicinarsi alla splendida Mai!