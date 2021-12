Gintama: Star Comics presenta i contenuti del volume 77

L’avventura editoriale italiana dell’esilarante manga di Hideaki Sorachi Gintama sta per volgere al termine. E Star Comics ha voluto condividere, attraverso il suo profilo Facebook, alcuni dettagli relativi all’uscita del volume 77 – prevista per il 22 dicembre 2021.

A seguire, la foto (con tanto di didascalia) che descrive i contenuti di una proposta editoriale che farà la felicità dei numerosi fan della serie.

Le incredibili emozioni che ci trasmettono Gintoki e il suo gruppo stanno per raggiungere il climax, grazie al gran finale che ci aspetta! State già versando fiumi di lacrime per la conclusione di questo incredibile manga? Non fatelo!

Il corposissimo volume 77 uscirà il 22 dicembre in fumetteria, libreria e store online con due mini poster a colori… e non solo!

Potrete trovare anche, a tiratura limitata, un mini shikishi in omaggio che il nostro amato mangaka (gorilla) ha realizzato appositamente per il pubblico italiano!

Chi di voi non è pronto a salutare i più folli e demenziali personaggi mai concepiti?