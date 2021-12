Ayakashi Triangle di Kentaro Yabuki diventa un anime

Kentaro Yabuki, autore noto per la saga di To Love Ru, è al momento impegnato con la serializzazione del manga Ayakashi Triangle.

Le pagine del numero 3-4/2022 di Weekly Shonen Jump annunciano che il manga godrà di una trasposizione anime per la tv.

LEGGI ANCHE:



Star Comics annuncia una nuova serie manga e 2 limited edition

Yabuki ha commentato la notizia affermando di voler rendere la storia principale ancora più slapstick.

Restiamo in attese di ulteriori informazioni.

A proposito di Ayakashi Triangle

Ayakashi Triangle è in corso di serializzazione dal 2020 su Weekly Shonen Jump e si compone al momento di 6 volumi.

Il volume 7 uscirà il 4 Gennaio 2022 nelle librerie del Giappone.

Edizioni Star Comics, già editore italiano delle precedenti opere dell’autore, pubblicherà la serie nel nostro Paese dalla prossima Primavera:

A partire dalla primavera 2022 pubblicheremo in Italia AYAKASHI TRIANGLE, l’ultima fatica del maestro Kentaro Yabuki, autore dei disegni di TO LOVE-RU e TO LOVE-RU DARKNESS e dell’acclamato adattamento manga di DARLING IN THE FRANXX, in Italia da dicembre sempre grazie a Star Comics.

Originalmente serializzato sulla prestigiosa rivista «Weekly Shonen Jump», AYAKASHI TRIANGLE conta 4 volumetti sinora pubblicati in patria, e si è già ritagliata uno spazio importante fra le commedie romantiche del panorama contemporaneo grazie al suo ben bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

Protagonisti di questa divertente serie sono il ninja esorcista Matsuri e la sua amica d’infanzia Suzu. I due provano un’evidente infatuazione reciproca mai dichiarata, ma se Matsuri è tanto abile in battaglia quanto timido e imbranato nelle questioni di cuore, Suzu invece è più consapevole e determinata.

Peccato che la formosa giovane, per qualche motivo, sembri risultare particolarmente appetitosa per gli spiriti maligni chiamati “ayakashi”: per difenderla dalle loro grinfie Matsuri non esita a incrociare le lame addirittura con il loro re, lo scaltro demone-gatto Shirogane.

Gli esiti dello scontro sono imprevedibili: se, da una parte, Shirogane viene sconfitto, dall’altra prima di essere soggiogato riesce a lanciare su Matsuri una maledizione che lo farà diventare… una ragazza!

Come cambierà la vita di Matsuri? E come si evolverà il rapporto con Suzu, proprio ora che lei si era fatta coraggio e aveva deciso di farsi avanti? E Shirogane rinuncerà mai al suo proposito di divorare Suzu?

Una nuova serie scoppiettante dalla grafica morbida e spettacolare, che esalta allo stesso modo combattimenti, folklore e scene piccanti. Per non parlare della protagonista, risoluta e di una bellezza generosa e abbondante come non siamo abituati a vedere nei manga!