Nintendo Indie World – i 19 nuovi giochi per Switch annunciati il 15 Dicembre 2021

Nel tardo pomeriggio di oggi, Mercoledì 15 Dicembre 2021, è stato trasmesso il Nintendo Indie World dedicato ai giochi degli studi indipendenti in arrivo per Switch.

Di seguito il dettaglio degli annunci, dal comunicato stampa ufficiale.

I giochi annunciati durante il Nintendo Indie World del 15 Dicembre

Sea of Stars di Sabotage Studio: questo prequel di The Messenger narra la storia di due Figli del Solstizio, una Monaca Lunare e un Danzatore dell’Eliolama. I fan dei giochi di ruolo classici con elementi moderni non vorranno perdersi la storia commovente e ricca di colpi di scena di questo titolo, i suoi fluidi e appaganti combattimenti a turni, e il suo mondo esplorabile liberamente. Il gioco include inoltre brani musicali di Yasunori Mitsuda, il compositore delle colonne sonore di Chrono Trigger, Chrono Cross e Xenoblade Chronicles 2. Sea of Stars uscirà su Nintendo Switch alla fine del 2022.

Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses di UNDERSCORE: in questo gioco a rompicapi la cooperazione è fondamentale per esplorare in sicurezza un tempio abbandonato. Che tu decida di affrontare l’avventura in solitaria o in modalità cooperativa per due giocatori, dovrai far collaborare le gemelle Aisha e Lisha, in modo che si scambino indizi e azionino dispositivi che ti permetteranno di addentrarti nel tempio. Attenzione, però: il tempio è colmo di mostri minacciosi e trappole insidiose, alcune delle quali possono portare a finali diversi. La musica incalzante, unita alla storia emozionante, ti accompagnerà nel viaggio alla scoperta dei segreti del tempio. Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses uscirà su Nintendo Switch a primavera 2022.

Endling – Extinction is Forever di Herobeat Studios: nei panni dell’ultima mamma volpe rimasta, dovrai mantenere in vita i tuoi tre cuccioli e condurli al sicuro in un mondo distrutto dall’umanità. In questo gioco, che combina elementi di furtività, sopravvivenza e avventura, attraverserai ambienti devastati per raggiungere l’unico luogo sulla Terra dove gli umani non possono farti del male. Il numero di cuccioli che sopravviverà a questo pericoloso viaggio dipende interamente da te. Endling – Extinction is Forever uscirà su Nintendo Switch a primavera 2022.

Figment 2: Creed Valley di Bedtime Digital Games: esplora un mondo ritmico ambientato nella mente umana in questo gioco di avventura musicale a rompicapi. Gli incubi stanno diffondendo il caos ovunque in questo sequel del premiato Figment: toccherà a te mettere fine ai loro piani malefici. Gioca in solitaria o in locale* con un amico, brandendo la tua fidata spada in combattimenti coinvolgenti, manipolando gli ambienti per risolvere stimolanti rompicapi e affrontando scontri sinfonici contro boss minacciosi. Figment 2: Creed Valley arriverà su Nintendo Switch a febbraio 2022. Una demo gratuita sarà resa disponibile oggi nel Nintendo eShop.

OlliOlli World di Roll7: lanciati a capofitto nel palpitante mondo di Radlandia, incontra personaggi pittoreschi, esibisciti in grind, trick e air, e incontra le mistiche divinità dello skateboard nel tuo cammino verso il Gnarvana. Fatti strada in un mondo fantastico e bizzarro, porta a termine missioni e sfide, e incontra nuovi personaggi nel corso del tuo viaggio. OlliOlli World uscirà su Nintendo Switch l’8 febbraio 2022. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop.

Afterlove EP di Pikselnesia: il direttore creativo di What Comes After e Coffee Talk presenta un’emozionante storia che parla di amore, lutto e musica. Ambientato a Giacarta, in Indonesia, Afterlove EP è incentrato su Rama, un giovane musicista che ha difficoltà a comporre dopo che la sua ragazza, Cinta, viene a mancare. Una miscela di visual novel, gioco ritmico e avventura narrativa, Afterlove EP ti sfida a completare un EP musicale, al fine di mantenere una promessa fatta a Cinta. Sono presenti finali multipli basati sulle scelte che farai, nonché una colonna sonora originale firmata dal gruppo indonesiano L’alphalpha e una straordinaria direzione artistica di Soyatu. Ricomincia da capo con Afterlove EP, in uscita su Nintendo Switch nell’estate 2022.

Loco Motive di Robust Games: sali a bordo del Reuss Express e indaga sulla morte sospetta di Lady Unterwald in questa esilarante avventura punta e clicca per giocatore singolo. In momenti diversi della storia, vestirai i panni di un integerrimo avvocato, di un detective dilettante e di una spia sotto copertura. Nel corso dell’indagine incontrerai un cast di eccentrici personaggi completamente doppiati in inglese e risolverai enigmi complicati per dimostrare la tua innocenza. Scopri il colpevole e il movente che l’ha spinto a commettere il ladycidio in Loco Motive, in arrivo su Nintendo Switch nell’estate 2022.

River City Girls 2 di WayForward: WayForward torna con il sequel dell’acclamato picchiaduro River City Girls. Ci sono nuovi problemi a River City, con una posta ancora più alta, strade ancora più pericolose e uno humour assolutamente sopra le righe. Prendi il controllo di uno dei sei personaggi disponibili, che includono anche le possenti Kyoko e Misako. River City Girls 2 include mosse, nemici, aree e strumenti tutti nuovi, senza dimenticare i vari bivi della storia e la colonna sonora originale di Megan McDuffee, autrice di quella del primo gioco. Preparati a combattere in solitaria o con un amico, online o in locale.** River City Girls 2 sbarcherà su Nintendo Switch nell’estate 2022.

Dungeon Munchies di maJAJa: hai un languorino? Allora questo platform d’azione in 2D a scorrimento orizzontale dovrebbe soddisfare il tuo appetito. Con l’aiuto di Simmer, una chef necromante, andrai a caccia di mostri, per poi cucinarli e mangiarli! Sono presenti circa 100 piatti che conferiscono varie abilità. Combina gli ingredienti per trovare la ricetta che meglio si adatta al tuo stile di gioco. Con un eclettico cast di personaggi, una storia esilarante e un adorabile stile pixellato, preparati a saziare il tuo appetito in Dungeon Munchies, in arrivo quest’oggi su Nintendo Switch.

Let’s Play! Oink Games di Oink Games: una collezione di giochi da tavolo dallo sviluppatore Oink Games è in arrivo su Nintendo Switch. Partecipa a emozionanti e rischiose cacce al tesoro in Deep Sea Adventure. Diventa l’azionista di maggioranza in Startups. Smaschera il “finto” artista senza farti scoprire in A Fake Artist Goes to New York. Recupera rifornimenti con gli altri astronauti per sopravvivere in Moon Adventure. I giochi sono realizzati in modo da essere semplici da capire, conservando tuttavia l’atmosfera delle versioni originali da tavolo. È possibile giocare a tutti i giochi online** e in locale*, con amici vicini e lontani! Organizza una serata gioco con Let’s Play! Oink Games, disponibile da oggi su Nintendo Switch come esclusiva a tempo limitato!

OMORI di OMOCAT, LLC: viaggia avanti e indietro tra due mondi strani e vivaci, ognuno colmo di amici e nemici unici, per riportare alla luce un passato dimenticato. Scoprirai una storia e un sistema di combattimento a turni diversi dal solito, arricchiti dalle splendide illustrazioni della rinomata artista OMOCAT, che ha anche prodotto, scritto, diretto e sviluppato gran parte del gioco. OMORI uscirà su Nintendo Switch a primavera 2022.

Chicory: A Colorful Tale di Team Chicory: un gioco di avventura e di pittura, incentrato sul trovare il proprio posto nel mondo, Chicory: A Colorful Tale è ambientato in un mondo fatto di album da colorare, dove puoi disegnare su qualsiasi cosa. Usa le tue abilità artistiche per esplorare nuovi luoghi, risolvere enigmi, aiutare i tuoi amici e cambiare il mondo. Chicory, artista superstar e detentrice del Pennello, è sparita, e con lei tutti i colori del mondo. Tocca a te, in qualità di fan numero uno di Chicory, raccogliere il Pennello e dipingere al suo posto. Sarà un duro lavoro… ma puoi farcela! Forse! Sfoggia la tua vena artistica in Chicory: A Colorful Tale, disponibile da oggi su Nintendo Switch.

Timelie di Urnique Studio: ogni secondo conta in Timelie, un’avventura che unisce furtività e rompicapi e che ti consente di controllare il tempo come un lettore multimediale. Prevedi gli eventi futuri per pianificare la tua strategia di fuga dal passato, sorprendi i nemici e manipola il tempo in questo viaggio in compagnia di un misterioso gatto e di una bambina con un potere precognitivo. Controlla contemporaneamente la ragazza e il gatto, sincronizzando i loro movimenti e le loro azioni affinché si completino a vicenda, sfuggi alla cattura, distrai i nemici e infine evadi dal mondo in cui sei in trappola. Perditi nel mondo vivace, astratto e surreale di Timelie, disponibile da oggi insieme a una demo gratuita.

La presentazione si è chiusa con un breve montaggio dedicato ad altri titoli indie in arrivo prossimamente su Nintendo Switch: Don’t Starve Together, Gerda: A Flame in Winter, GRIME, Behind the Frame: Il paesaggio più bello, Parkasaurus e Baby Storm.