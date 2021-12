God Country – Netflix annuncia il film del fumetto Image

God Country, il fumetto di Donny Cates e Geoff Shaw pubblicato da Image Comics negli Stati Uniti d’America e da Panini Comics in Italia, diventerà un film per Netflix.

Qualche anno fa vi riportammo la notizia che Legendary Entertainment e AfterShock Media avevano opzionato il titolo per trarne un film, di cui però sembravano essersi perse le tracce.

Netflix ha appena annunciato la trasposizione attraverso il suo profilo geek dedicato: sarà Jim Mickle, showrunner della serie basata su Sweet Tooth, a dirigere il cinecomic.

Mickle, inoltre, scriverà la sceneggiatura insieme a Donny Cates — scrittore del fumetto originale.

