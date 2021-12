Saiyuki RELOAD ZEROIN: svelato il numero di episodi che comporranno l’anime

In attesa dell’inizio ufficiale dell’anime Saiyuki RELOAD ZEROIN, emergono ulteriori dettagli legati ad una produzione griffata Liden Films.

Ebbene, la serie tratta dal manga Saiyuki Reload di Kazuya Minekura si articolerà attraverso 13 episodi che verranno, poi, venduti mediante due box Blu-ray. In questo modo, si avrà tutto il tempo per vedere e rivedere le vicende previste per l’occasione.

L’anime – diretto da Misato Takada – comincerà, in Giappone, il 6 gennaio del 2022.

Il cast include i doppiatori storici Toshihiko Seki (Genjou Sanzo), Soichiro Hoshi (Son Goku), Akira Ishida (Cho Hakkai) e Hiroaki Hirata (Sha Goujo).

A questi si aggiungono Kouichi Toochika (Hazel Grouse), Rikiya Koyama (Gatti “Gat” Nenehawk) e Houchu Ohtsuka (Ni Jianyi).

Qualche info su Saiyuki RELOAD ZEROIN

La saga Even a Worm (relativa, per l’appunto, al predetto anime) è inclusa nei volumi 4-10 della serie Saiyuki Reload, seconda serie manga della saga che la Minekura ha pubblicato tra il 2002 e il 2009 sulle pagine della rivista Comic Zero-Sum di Ichijinsha.

L’anime Reload Gunlock, composto da 24 episodi andati in onda nel 2004 in Giappone, ha parzialmente adattato la saga. In Italia, al momento, è inedito.

Per quanto riguarda il manga, invece, si può contare sull’edizione rifinita da Dynit: