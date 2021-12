Studio Trigger: un trailer svela il nome del prossimo film animato

Nel corso di un evento livestream della Tsuburaya Convention 2021, Studio Trigger e Tsuburaya Productions hanno annunciato che stanno sviluppando un film animato denominato GridmanxDynazenon.

Questa iniziativa è la logica conseguenza del progetto intitolato Next Gridman Universe, lanciato in occasione dell’epilogo dell’anime SSSS.Dynazenon attraverso un teaser trailer lo scorso giugno.

Il film in questione verrà diretto da Akira Amemiya; la sceneggiatura sarà compito di Keiichi Hasegawa, mentre il character design verrà rifinito da Masaru Sakamoto.

Gli altri lavori dello Studio Trigger

Lo Studio Trigger si è occupato anche di altri anime. Come DARLING in the FRANXX, presente su Crunchyroll:

In un lontano futuro, l’umanità ha creato Plantation, una città semovente che si sposta su ciò che rimane della Terra, una landa desolata. In una sezione di questa città, chiamata Mistilteinn e soprannominata “la gabbia per uccelli”, alloggiano i piloti. Questi bambini hanno un’unica missione nella loro vita, combattere. I loro nemici sono le misteriose creature chiamate Stridiosauri, che affrontano pilotando robot chiamati FRANXX. Uno di questi giovani, il numero 016, Hiro, incontra per caso una ragazza misteriosa chiamata Zero Two. “Ti ho trovato, caro Darling.”

Kill la Kill, disponibile su VVVVID:

Ragazza un po’ teppista, torna a casa per trovarla in fumo e rovine. Il padre, brillante scienziato, è morto. Nel suo petto è conficcata la metà dell’arma da lui inventata, la spada forbice gigante. L’altra metà è scomparsa, insieme all’assassino. Decisa a vendicarsi, Ryuko Matoi va all’Istituto Honnoji. Un’accademia gerarchica, dove gli studenti più forti indossano delle divise potenziate. A dirigerli è l’erede di una grande dinastia: Satsuki Kiryuin. Nello sguardo glaciale di Satsuki, Ryuko legge il disprezzo. E per cancellarlo, dovrà accantonare ogni inibizione, (s)vestirsi con una speciale divisa alla marinara e combattere.

E Sword Art Online, sempre su VVVVID: