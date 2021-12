Free!–the Final Stroke–: un trailer per la seconda parte dell’anime

Giungono finalmente le ultime novità relative alla seconda parte di Free!–the Final Stroke–. Una notizia che fa il paio con la conclusione, ormai imminente, del franchise Free e che porterà inevitabilmente a scaldare i numerosi fan della serie.

Kyoto Animation ha pubblicato, di recente, una nuova locandina legata all’anime in questione. Oltre a ciò, è stato rilasciato un nuovo trailer che aumenta incredibilmente l’attesa in tal senso.

Elementi, questi, che dimostrano la continuità di un’opera dotato di un elevato livello di coinvolgimento.

La data di uscita di Free!–the Final Stroke–

Descritto, da più parti, come il capitolo finale della serie, Free!–the Final Stroke– è stata strutturata per essere trasmessa in due archi narrativi. Il primo ha debuttato lo scorso 17 settembre, mentre il secondo inizierà, in Giappone, il 22 aprile del 2022.

Si ricorda che la serie, basata sulla light novel High☆Speed! di Kōji Ōji presentata nel 2011 e poi pubblicata nel 2013, è stata scritta da Masahiro Yokotani e diretta da Hiroko Utsumi, con il character design originale di Futoshi Nishiya e la colonna sonora di Tatsuya Katō.

Per chi volesse recuperare la prima parte della saga, c’è la possibilità di utilizzare la piattaforma streaming Crunchyroll. All’interno del suo catalogo sono presenti, infatti, le varie stagioni di Free! – Iwatobi Swim Club

A seguire, la sinossi presa dal sito ufficiale della nota piattaforma streaming dedicata agli anime: