86 Eighty Six: in arrivo lo spinoff dell’opera edita da J-POP

L’account ufficiale Twitter della rivista giapponese Dengeki Bunko della Kadokawa ha rivelato che 86 Eighty Six, la serie ideata da Asato Asato, avrà il suo spinoff. La serializzazione comincerà nella primavera del 2022 sull’app Dengeki Bunko’s Novecomi.

La trama di questo spinoff avrà luogo nella Repubblica Federale di Giad e proporrà ai fan della serie armi, personaggi e campi di battaglia totalmente nuovi. Per questa iniziativa SOW si occuperà dei testi, mentre Kuroganeya realizzerà il comparto grafico.

La serie principale fu lanciata da Asato nel 2017 sulle pagine di Dengeki Bunko. L’undicesimo volume è previsto, in Giappone, per il mese di febbraio del 2022.

J-POP si occupa della pubblicazione, in Italia, di 86:

Per molto tempo la Repubblica di San Magnolia e il suo vicino, l’Impero, si combattono in una guerra tra veicoli militari senza pilota chiamati Legion, priva di vittime umane… o così, almeno, recita la versione ufficiale. Fuori dagli 85 distretti della Repubblica, in un’area in teoria inesistente, continua infatti a combattere senza pietà il distaccamento noto come Eighty Six, composto da giovani donne e uomini. Questo è il racconto degli ultimi giorni della loro dura e triste battaglia!

