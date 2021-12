Kuroko’s Basket: l’autore pubblica un nuovo one shot

Le discipline sportive, di qualunque tipo, hanno ispirato manga capaci di ottenere un successo semplicemente clamoroso. Kuroko’s Basket non fa eccezione, poiché l’opera di Tadatoshi Fukimaki gode tutt’ora di un notevole seguito che la colloca nel firmamento di quei titoli capaci di intrattenere e di emozionare.

Stando a quanto afferma il profilo Twitter Manga Mogura RE, Tadatoshi Fukimaki pubblicherà un one shot sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Kill Aoharu (questo il titolo della storia in questione) comparirà sul numero 3-4 del 2022.

Insomma, una nuova avventura editoriale che i fan del mangaka attendono con una certa impazienza. E che sperano abbia la stessa fortuna del suo celeberrimo predecessore.

Tadatoshi Fukimakiha conquistato i favori di Weekly Shonen Jump dopo aver pubblicato, nel 2007, il one shot Kuroko’s Basket all’interno del magazine Jump the Revolution! della Shueisha.

Il riscontro positivo ottenuto in tal senso ha condotto il mangaka verso la serializzazione della serie, partita nel 2011.

L’anime di Kuroko’s Basket è disponibile su Netflix:

Il manga, invece, gode del lavoro svolto dalla casa editrice Star Comics. A seguire, la sinossi del primo volume presa dal sito ufficiale dell’editore:

Una leggenda narra di cinque talentuosi giocatori di basket, diplomatisi in una prestigiosa scuola media, che entrarono a far parte dei club di pallacanestro dei rispettivi licei. Quello che la leggenda tace è l’esistenza di un sesto giocatore, Kuroko, un piccoletto apparentemente insignificante che si iscrisse in un sesto liceo. Ma proprio Kuroko, insieme a una matricola, un vero talento naturale, deciderà di mettere su una squadra imbattibile per sfidare i suoi ex-compagni e poter accedere ai campionati nazionali! Ha così inizio un’avvincente avventura, tra duri allenamenti e sfide all’ultimo slam, assolutamente da non perdere!