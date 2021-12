Takayuki Yamaguchi: arriva il nuovo manga dell’autore di Shigurui

Manga Mogura Re ha comunicato, mediante il suo profilo Twitter, che il nuovo manga di Takayuki Yamaguchi Gekikou Kamen è presente sulla cover del numero di gennaio 2022 di Big Comic Superior.

La serie comincerà il 10 dicembre 2021.

Shigurui, edito da Planet Manga (sinossi presa da Wikipedia):

Gennosuke e Seigen sono i due migliori samurai del dojo, ma null’altro li accomuna. I due sono anzi divisi da una bruciante rivalità, e l’ambizione e la bramosia condurrà alla rovina uno di loro, la cui vendetta trascinerà nel baratro l’intera scuola di Kogan. Le spade della vendetta è uno scabroso racconto che narra il lato oscuro dei samurai, in un’era di eccessi, sadismi, rigore militare, follia e misticismo.

Lo stile di spada dello spietato maestro Kogan Iwamoto è rinomato per la sua imbattibilità: tutti gli ardimentosi che ne hanno sfidato la scuola hanno difatti perso la vita o sono stati deturpati da orribili mutilazioni. Kogan è però ormai anziano, e si avvicina il giorno in cui nominerà fra i suoi discepoli colui che gli succederà e ne sposerà la figlia.

Il destino di Kakugo, edito da Dynamic Italia (sinossi presa da Wikipedia):

Verso la fine della seconda guerra mondiale, nel campo di concentramento ad Harbin, in Cina, il corpo speciale “Sterminio Silente” dell’esercito giapponese, guidato da Shiro Hagakure, compie orribili esperimenti per creare nuove armi. Viene sviluppata la nuova arte marziale Biozero, i demoni da combattimento, esseri umani resi mostruosi e dalla forza inaudita, ed infine gli esoscheletri di potenziamento, armature viventi in grado di rendere un essere umano una vera e propria fortezza ambulante. Tutto ciò costerà la vita a migliaia di prigionieri.

Nel presente, Oboro Hagakure, discendente di Shiro, decide di rinnegare il sangue maledetto del suo avo e di utilizzare l’arte marziale Biozero e gli esoscheletri di potenziamento per difendere la razza umana dalle ingiustizie. A questo scopo addestra i suoi due figli, Kakugo ed Harara, che infine ereditano gli Esoscheletri più potenti, Zero e Kasumi. In qualche modo Kasumi altera la mente di Harara, che si ribella al padre uccidendolo.

Nel futuro, assestamenti della crosta terrestre hanno fatto milioni di vittime e quasi rigettato il pianeta nella barbarie. Un piccolo insediamento di giovani giapponesi viene attaccato da orribili creature che si riveleranno poi demoni da combattimento creati con il procedimento inventato da Shiro Hagakure. A difesa dei ragazzi vi è Kakugo con il suo esoscheletro di potenziamento Zero. Dal passato riemerge tuttavia Harara, suo fratello, ora a capo dei Demoni da Combattimento.