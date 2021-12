Anohana: uno spettacolo teatrale previsto per il 2022

La rappresentazione teatrale di Anohana andrà in scena nel 2022 in quel di Tokyo

L’account Twitter della serie animata di Anohana: The Flower We Saw That Day ha rivelato che l’opera in questione godrà di un adattamento che la trasformerà in uno spettacolo teatrale.

Lo show si terrà dal 2 al 6 febbraio 2022 all’OWL SPOT di Tokyo. La direzione dello spettacolo sarà affidata a Masanari Ujikawa, mentre Masafumi Hata ne sta delineando la sceneggiatura.

Per l’occasione, è stato inaugurato anche un sito web ufficiale contenente tutte le informazioni del caso

Il manga di Anohana in Italia

Anohana gode anche di un adattamento manga pubblicato, in Italia, da J-POP:

La vita di cinque amici viene funestata dalla morte di Meiko Honma, soprannominata “Menma”, una loro compagna di… La vita di cinque amici viene funestata dalla morte di Meiko Honma, soprannominata “Menma”, una loro compagna di giochi. Cresciuti, i ragazzi frequentano le scuole superiori, ma non sono più amici. Improvvisamente Jinta Yadomi, detto “Jintan”, che era stato il leader del gruppo, inizia a vedere il fantasma della sua piccola amica di tanti anni prima. Meiko sembra voler comunicare soltanto con lui e desidera che Jinta esaudisca un desiderio che lei aveva quando era bambina, ma del quale si è dimenticata…

L’anime, invece, può essere visto su VVVID:

L’infanzia di Jinta Yadomi e dei suoi amici è scossa della morte di Meiko Honma, compagna di giochi conosciuta da tutti come “Menma”. Anni dopo, quando ormai i ragazzi non sono più amici, Jinta inzia a vedere improvvisamente il fantasma di Menma, che lo tormenta affinché esaudisca un desiderio che lei aveva da bambina, ma di cui si è dimenticata. Jinta sarà costretto, suo malgrado, a riunire la vecchia compagnia di amici di quegli anni spensierati: “I Super Busters della Pace”.

Crunchyroll propone, invece, il live action ispirato alla serie: