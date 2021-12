Buffy L’ammazzavampiri – Stagione 10 volume 1 in uscita per saldaPress

Le appassionanti vicende di Buffy L’ammazzavampiri proseguono con l’inedita stagione 10, il cui primo volume di 272 pagine è in uscita per saldaPress il 16 Dicembre 2021 al costo di 29,90 Euro.

saldaPress presenta così il volume:

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI STAGIONE 10 – Volume 1

La decima stagione di “Buffy – L’ammazzavampiri” prosegue la storia della serie TV nell’attesissimo sequel inedito in Italia.

Un nuovo inizio per la cacciatrice, un nuovo passo verso la fine della storia originale come l’aveva pensata il suo stesso creatore, Joss Whedon.

BUFFY – L’AMMAZZAVAMPIRI, una delle serie TV che ha maggiormente contribuito a cambiare i canoni televisivi, torna in versione fumetto per concludere la sua storia originale.

Buffy l’ammazzavampiri è stata una delle serie TV più all’avanguardia della sua epoca e ancora adesso resta una delle saghe più iconiche e attuali. Basti pensare, ad esempio, al recentissimo omaggio che il cantante Ed Sheeran le ha dedicato nel video Bad Habits.

Con Buffy, per la prima volta in un teen drama incontriamo una protagonista femminile che scardina ogni cliché del genere horror (le teenager bionde e con gli occhi azzurri fino ad allora erano le vittime predestinate del villan di turno, non quelle che il villain lo prendono a calci e lo infilzano con un paletto di frassino); una serie con un cast ricco di personaggi sfaccettati e coraggiosi, tra cui uno dei principali dichiaratamente omosessuale, e riflessioni autentiche su temi come il body e lo slut shaming.

La serie TV si è conclusa sul piccolo schermo nel 2003, lasciando orfani milioni di telespettatori in tutto il mondo. La storia dell’ammazzavampiri e dei suoi amici, però, non era ancora giunta alla fine, e così il suo autore – quel Joss Whedon regista, tra le altre cose, del primo film degli Avengers – ha deciso di portare a compimento la lunga epopea di Buffy sfruttando un altro medium: il fumetto.

Ed è proprio da questo punto che ricominciamo a seguire la storia di uno dei più amati personaggi della TV, con i libri di BUFFY – STAGIONE 10 che i lettori italiani – già fan del reboot che saldaPress sta pubblicando – aspettano da tempo.

Perfettamente inserita nel canone della serie TV originale, BUFFY – STAGIONE 10 si apre con la sconvolgente scoperta di un nuovo tipo di vampiro: una specie di succhiasangue assai più resistente a quella cui Buffy e i suoi alleati erano abituati, un nuovo nemico in grado di muoversi alla luce del sole e, soprattutto, di trasformarsi in altre creature della notte, proprio come il Conte Dracula di Bram Stoker.