Jurassic World Nuove Avventure: recensione della sorprendente stagione 4 della serie Netflix

Federico Vascotto 2021-12-09T18:26:41+01:00 Titolo originale: Jurassic World Camp Cretaceous Creata da: Zack Stentz Basata sul romanzo di: Michael Crichton Cast: Paul-Mikél Williams, Sean Giambrone, Kausar Mohammed, Jenna Ortega, Ryan Potter, Raini Rodriguez Produzione: Universal Pictures, DreamWorks Animation Television, Amblin Entertainment Distribuzione: Netflix, 3 dicembre 2021

E’ incredibile come Jurassic World Nuove Avventure una serie animata targata Netflix iniziata in sordina e principalmente come riempitivo in attesa del terzo e ultimo capitolo della trilogia di Jurassic World – ovvero Il Dominio (qui potete vedere l’anteprima dei primi 10 minuti del film), che vedrà i dinosauri liberi sulla Terra in mezzo agli umani oggi – sia cresciuta e maturata a tal punto da regalare una quarta stagione assolutamente godibile e che ci fa attendere con una bramosia insperata un quinto ipotetico ma a questo punto necessario ciclo dopo quel finale.

Jurassic World Nuove Avventure 4: ce ne andremo mai dall’isola?

4 stagioni in 4 mesi un record di intenti e messa in atto, a volte a discapito della qualità tecnica più che di quella narrativa, come vedremo in Jurassic World Nuove Avventure 4 (in originale Jurassic World Camp Cretaceous).

Avevamo lasciato i nostri giovani eroi – ufficialmente dei sopravvissuti, sei mesi su Isla Nublar – su una barca e li ritroviamo alla deriva su un’altra isola. Diversa spiaggia, stesso mare. Un’isola che è molto lontana da ciò che sembra al primo sguardo e porterà nuove sfide per i nostri protagonisti che sono dovuti crescere fin troppo in fretta. E verrà da chiedersi: riusciranno ad andarsene mai dall’isola (qualunque essa sia)? Riusciranno a tornare a casa?

Gli adulti da assenti o inutili della prima stagione sono divenuti col passare degli episodi esseri presenti ma nemici, mossi da intenzioni per niente raccomandabili, encomiabili o “giuste”. Questa stagione 4 non fa eccezione e le new entry adulte daranno del filo da torcere ai protagonisti – tra loro Mae con la voce in originale di Kirby Howell-Baptiste – al contrario della purezza di intenti dei ragazzi soprattutto verso i dinosauri visti come animali da salvaguardare. Torna così l’anima “ecologista” in linea col primo film della nuova saga, con cui la prima stagione condivideva la contemporaneità temporale per poi allontanarsene (sono infatti passati sei mesi su Isla Nublar, come ricordavamo a inizio articolo).

Se a livello narrativo scopriamo qualcosa di più sul passato dei personaggi, che maturano anche fisicamente e sentimentale facendo sbocciare l’amore pre adolescenziale fra due di loro, a livello di animazione la stagione 4 di Jurassic World Nuove Avventure si dimostra forse la più carente – quasi un videogame per PC anni ’90. Non tanto per i dinosauri che seppur nei limiti risultano migliorati, o anche la scenografia circostante con cui si sono potuti sbizzarrire animatori e autori data l’identità peculiare della nuova isola. Ma soprattutto negli esseri umani, con il personaggio new entry di Kash (che in originale ha la voce nientemeno che di Haley Joel Osment l’ex bambino del Sesto Senso) emblema di questa poca riuscita tecnica: lo si nota soprattutto nei movimenti e nelle espressioni facciali, in cui la differenza risulta particolarmente evidente.

Tutto il resto però, regia dinamica compresa, sopperisce egregiamente alle mancanze tecniche facendoci attendere con trepidazione il quinto capitolo di Jurassic World Nuove Avventure e addirittura sperare si ricolleghi infine al nuovo film in sala, magari con qualche versione in live action dei ragazzini-eroi a cui ci siamo affezionati in versione animata.