Superman & Lois – il primo trailer della stagione 2

La seconda stagione di Superman & Lois debutterà sul network statunitense The CW Martedì 11 Gennaio 2022.

Di seguito il primo trailer diffuso dal network, che presenta così la nuova stagione:

Sia il mondo sia la sua famiglia hanno bisogno di Clark. Chi sceglierà?

Ambientata nell’Arrowverse, Superman & Lois è prodotta da Berlanti Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television, sviluppata da Todd Helbing (The Flash) e Greg Berlanti (Arrow) per la produzione esecutiva di Todd Helbing, Greg Berlanti, Sarah Schecter e Geoff Johns.

Tyler Hoechlin interpreta Clark Kent / Superman, mentre Elizabeth Tulloch è Lois Lane; riprendono quindi i ruoli interpretati nella serie Supergirl e nel crossover Crisi sulle Terre Infinite.

Li affiancano Jordan Elsass (Jonathan Kent), Alexander Garfin (Jordan Kent), Dylan Walsh (Samuel Lane), Emmanuelle Chriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Wolé Parks (The Stranger), Inde Navarrette (Sarah Cushing) e Adam Rayner (Morgan Edge).

La prima stagione si compone di 15 episodi, trasmessi negli USA dal 23 Febbraio 2021 al 23 Marzo 2021 e poi dal 18 Maggio 2021 al 17 Agosto 2021.

Il rinnovo è arrivato lo scorso Marzo.

In Italia la serie andrà prossimamente in onda su Italia 1 e una proiezione in anteprima dei primi due episodi, intitolati A Smallville e L’Eredità, si è tenuta a Lucca Comics and Games 2021:

La coppia più super del mondo torna a Smallville dopo anni di battaglie e tenta di ritrovare un equilibrio mentre i figli scoprono i propri poteri.