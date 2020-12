Superman & Lois - il nuovo costume dell'eroe

Warner Bros. e The CW hanno svelato la prima immagine di Tyler Hoechlin, l’attuale Superman televisivo, con il costume che indosserà in Superman & Lois – che ricordiamo debutterà il prossimo 23 febbraio su The CW

Tyler Hoechlin ha debuttato nei panni di Superman durante la seconda stagione di Supergirl che invece ricordiamo terminerà con la prossima stagione, la sesta.

Eccovi il “nuovo” Superman:

L’attore ha commentato:

Penso che il nuovo costume sia rappresentativo della serie, è diversa da quelle che abbiamo visto precedentemente e segna anche un nuovo percorso per questo Clark/Superman che sarà qualcosa di decisamente nuovo per il personaggio. Sono davvero onorato di indossare questo costume e interpretare questo personaggio: tutti mi chiedono cosa si prova ad indossare il costume ed io rispondo sempre che non è “mio” questo costume ma appartiene a tutti coloro che si rispecchiano in quel simbolo che c’è sul petto.

Ho giocato a baseball per tutta la mia vita e tutti gli allenatori mi hanno sempre detto che quello che c’è scritto davanti in una divisa è più importante del nome dietro: rappresenti una squadra, una cultura, tutti coloro che sono venuti prima di te e verranno dopo.

È la stessa cosa con questo costume. Non vedo l’ora di rendere onore alla tradizione dei Superman e a tutto quello che rappresenta.

Superman & Lois – cosa sappiamo della serie?

In Superman & Lois, Superman tornerà a Smallville, ma sarà un’esperienza diversa per lui e Lois crescere dei bambini dove la vita non è così frenetica come lo è a Metropolis. Ciò avverrà dopo un tragico evento.

Sebbene Jim Lee, Todd Helbing, Hoechlin e Tulloch durante il panel dedicato alla serie Superman & Lois per il DC FanDome non abbiano rivelato dettagli sull’evento in questione, lo showrunner Helbing afferma che volevano seguire una narrazione in cui Clark e Lois hanno lasciato Metropolis a seguito della tragedia; di conseguenza, la coppia “scopre che è più facile crescere i bambini” in una zona molto più tranquilla che nella grande città.

Inoltre, Helbing afferma che questa decisione narrativa è basata, in parte, sulla sua stessa vita, dato che è cresciuto in una piccola città che ha vissuto la crisi del 2008. Nel tentativo di creare una rappresentazione realistica di questi eventi, lui e il team hanno deciso di trasferire Clark e Lois a Smallville.

