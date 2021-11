MultiVersus – Warner Bros. Games annuncia il nuovo picchiaduro gratuito

Warner Bros. Games ha annunciato MultiVersus, il nuovo platform fighter free-to-play con protagonisti gli eroi della Warner — da Batman a Scooby-Doo.

Uscirà nel corso del 2022 per PC, PlayStation 4 e PS5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Segue il trailer di annuncio:

Warner Bros. Games annuncia MultiVersus

Di seguito il comunicato stampa ufficiale:

Warner Bros. Games annuncia MultiVersus, un nuovo platform fighter free-to-play basato su scontri a squadre 2 vs 2 con un cast in continua espansione di personaggi iconici e universi leggendari.

Sviluppato da Player First Games, MultiVersus sarà disponibile nel 2022 per le console PlayStation®5 (PS5™) e PlayStation®4, le console Xbox Series X|S e Xbox One e per PC, con supporto completo al cross-play, server dedicati e stagioni ricche di contenuti.

La pre-iscrizione per i prossimi test di gioco è disponibile ora su MultiVersus.com.

MultiVersus includerà una varietà di amatissimi eroi e personaggi con cui fare squadra o da sfidare in battaglie epiche, tra cui Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (supereroi e supercriminali DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom e Jerry; Jake the Dog e Finn the Human (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe); una straordinaria creatura originale conosciuta come Reindog e molti altri in arrivo.

Il gioco si basa su scontri che pongono grande enfasi nel gameplay cooperativo online: ogni lottatore sarà dotato di un set completo e profondo di meccaniche di combattimento che rendono unico il nuovo approccio del gioco agli scontri 2 vs 2.

Questo consente ai combattenti di sfoggiare set di mosse personalizzabili che si combinano in modo dinamico a quelle degli altri personaggi, mentre si affrontano per primeggiare.

Da Wonder Woman e il suo Lazo della verità che viene abbinato inaspettatamente a Shaggy con il suo proiettile sandwich, all’abilità di Arya Stark di cambiare faccia usata per completare la visione laser di Superman: l’impossibile diventa possibile grazie a sorprendenti combinazioni e abbinamenti di squadra.

Le divertenti sfide multigiocatore possono avere luogo all’interno di vari ambienti reimmaginati che provengono da mondi incredibili, come la Batcaverna, la casa sull’albero di Jake e Finn e molti altri.

MultiVersus includerà anche intensi scontri 1 vs 1 e una modalità tutti contro tutti per 4 giocatori dove solo un combattente rimarrà in piedi.