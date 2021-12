My Hero Academia: l’autore tributa Komi Can’t Communicate

L’autore di My Hero Academia Kohei Horikoshi ha condiviso uno sketch che testimonia il suo profondo amore per Komi Can’t Communicate di Tomohito Oda.

Questo tributo certifica la qualità di un titolo apprezzato anche da quei mangaka che sono, ormai da tempo, sulla cresta dell’onda.

A seguire, il tributo postato su Twitter.

Quella che segue è la sinossi presente su Crunchyroll, piattaforma streaming che, per l’occasione, permette una visibilità limitata dei contenuti in base ai linguaggi selezionati:

Izuku ha sempre sognato di essere un eroe: un obiettivo ambizioso per chiunque, ma particolarmente impegnativo per un bambino senza superpoteri. Esatto, in un mondo in cui l’ottanta percento della popolazione ha una sorta di “stranezza” superpotente, Izuku è stato abbastanza sfortunato da nascere completamente normale. Ma questo non è abbastanza per impedirgli di iscriversi a una delle accademie di eroi più prestigiose al mondo