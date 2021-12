Komi Can’t Communicate 1 – la Variant Esclusiva Games Academy Funside

Il primo volume dell’apprezzata serie manga Komi Can’t Communicate di Tomohito Oda godrà di una cover variant esclusiva dei negozi Games Academy & Funside.

Uscirà a Dicembre e sarà acquistabile in tutti i negozi Games Academy & Funside e sull’Official Shop.

È impreziosita da un effetto UV e possiamo ammirarla di seguito:

In Giappone Komi Can’t Communicate è in corso dal 2016 sulle pagine della rivista Shonen Sunday di Shogakukan.

J-POP ha pubblicato 12 volumi finora:

Shouko Komi è così bella che tutti si voltano al suo passaggio.

Peccato che abbia un serio disturbo della comunicazione: ogni volta che inizia a pensare di attaccare bottone con qualcuno, finisce per ossessionarsi su come rompere il ghiaccio, su come reagirà l’altro, su cosa può andare storto… e si blocca.

In classe, però, riesce a stringere amicizia con Tadano, un tipo ordinario.

A poco a poco, i due si avvicinano e arrivano a scambiarsi una promessa, che porterà la ragazza dai catastrofici problemi relazionali a scoprire i bizzarri personaggi che popolano la sua scuola e a vivere cento nuove esperienze.

Su Netflix Italia è disponibile la serie anime, che in Giappone ha debuttato lo scorso 6 Ottobre.

Ayumu Watanabe (Come dopo la Pioggia) supervisiona la serie anime, Kazuki Kawagoe (Beyblade Burst) la dirige presso lo studio OLM (Berserk, Pokémon).

Deko Akao (Shirayuki dai Capelli Rossi) si occupa della composizione della serie, mentre Atsuko Nakajima (Ranma 1/2) cura il character design.

Per quanto riguarda i doppiatori, Shouko Komi ha la voce di Aoi Koga, Hitohito Tadano di Gakuto Kajiwara e Najimi Osana di Rie Murakawa.

A questi si aggiungono Fujii Yukiyo nel ruolo di Agari Himiko, Hidaka Rina nel ruolo di Yamai Ren, Ookubo Rumi nel ruolo di Nakanaka Omoharu e Hidaka Noriko nel ruolo del narratore.