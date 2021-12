Gundam Build Real: la serie tv con i gunpla disponibile su YouTube

Il canale YouTube Gundam Info, riferimento internazionale per tutti gli appassionati della serie, ha rilasciato da poco un’importante novità. Si tratta della serie tv live action Gundam Build Real, uno show ambientato nel variegato universo dei gunpla.

Attualmente, è possibile guardare la serie in questione gratuitamente sul predetto canale senza alcuna registrazione. In aggiunta a ciò, è possibile incrociare una serie di opzioni come i sottotitoli in inglese, in cinese, in coreano e in francese.

In questo modo, si potrà godere dell’audio originale adoperando un supporto ad hoc per non perdere alcun dettaglio.

La sinossi di Gundam Build Real

La storia di Gundam Build Real (prodotto per celebrare il Gunpla 40th Anniversary Project) ruota intorno alle vicende di Hiro Sukzuki, uno studente delle scuole elementari che, in compagnia dei suoi amici, vuole vincere la Gundam Model Battle nazionale.

Il gioco in questione si articola mediante la scansione dei propri gunpla che, a loro volta, vengono proiettati virtualmente all’interno di un arena da combattimento.

Il team artistico e la pubblicazione in Italia di Gundam

Gundam Build Real gode del contributo di Mitsuo Fukuda, già all’opera con Gundam SEED. Per quanto riguarda la sceneggiatura, il compito spetta a Ryoji Sekinishi.

In Italia, una delle ultime pubblicazioni manga (Mobile Suit Gundam 0083 – Rebellion) è curata da Star Comics: