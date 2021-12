Le uscite Anime Factory di Dicembre 2021 vedono la pubblicazione dell’edizione ultralimited, in esclusiva per lo shop Fan Factory, dell’anime film Josée, la Tigre e i Pesci.

Per Koch Media – Lucky Red esce Earwig e la Strega di Goro Miyazaki e Studio Ghibli.

Seguono le uscite Anime Factory di Dicembre 2021, qui le novità di Gennaio 2022.

Le uscite Anime Factory di Dicembre 2021

Josée, la Tigre e i Pesci

Dal 9 dicembre in edizione Ultralimited Blu-ray

Ultralimited Edition Anime Factory numerata a 1000 copie

EDIZIONE ULTRALIMITED + BOOK + SPECIAL STORY + 4 CARDS + MAPPA DI OSAKA

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Intervista speciale al regista Kotaro Tamura

Sequenza titoli textless

Pilot speciale inedito

Promotional Video

CM

Original Preview

Trailer cinematografici

4 Card da collezione

EXTRA ESCLUSIVI ULTRALIMITED

Cofanetto Digipack con artwork esclusivo

Book brossurato di 72 pagine con interviste a staff e doppiatori, approfondimenti e gallerie

Special Story illustrata di 36 pagine “La sirena e le ali luccicanti”

Mappa di Osaka

IN ESCLUSIVA su Fan Factory, lo struggente film d’animazione realizzato da Studio Bones (My Hero Academia, Fullmetal Alchemist), diretto da Kotaro Tamura (Noragami, Wolf Children) e impreziosito dalle musiche di Evan Call (Violet Evergarden), arriva in un’edizione da collezione a tiratura limitata e numerata ricca di contenuti speciali esclusivi.

Tsuneo è uno studente universitario che lavora part time.

Un giorno s’imbatte in un’anziana signora intenta a spingere una sedia rotelle sulla quale è seduta Josée, una ragazza colpita da paralisi cerebrale incapace di muovere le gambe, che si fa chiamare come l’eroina di un romanzo di Françoise Sagan.

Frequentandola, nonostante il guscio in cui la ragazza sembra essersi rinchiusa, Tsuneo scopre che il vero nome della giovane è Kumiko ed inizia ad essere sempre più attratto da lei.

Josée, la Tigre e i Pesci

Dal 9 dicembre in DVD

EDIZIONE LIMITED + 4 CARDS

DVD 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Intervista speciale al regista Kotaro Tamura

Sequenza titoli textless

Pilot speciale inedito

Promotional Video

CM

Original Preview

Trailer cinematografici

4 Card da collezione

Lo struggente film d’animazione realizzato da Studio Bones (My Hero Academia, Fullmetal Alchemist), diretto da Kotaro Tamura (Noragami, Wolf Children) e impreziosito dalle musiche di Evan Call (Violet Evergarden), arriva in DVD dopo il successo riscosso al cinema.

Doraemon – Nobita il nuovo Dinosauro

Dal 9 dicembre DVD e Blu-ray

EDIZIONE STANDARD

1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Original Preview

Teaser

Il 40° film cinematografico del celeberrimo gatto spaziale celebra il 50° anniversario dalla prima pubblicazione delle storie a fumetti di Doraemon.

Nobita, durante una visita ad un sito che ospita una mostra di fossili di dinosauro, trova per caso un uovo di dinosauro. Con l’aiuto di Doraemon, Nobita riporta l’uovo al suo stato originale e dopo la schiusa vengono alla luce due esemplari di una nuova specie mai classificata. Anche se vorrebbero prendersi cura di loro, il rischio che vengano scoperti è troppo alto e quindi Nobita e i suoi amici si trovano costretti a riportarli alla loro epoca: il periodo Cretaceo di 66 milioni di anni fa.

Mimì e la Nazionale di Pallavolo – Vol. 2

Dal 9 dicembre in DVD e Blu-ray

Contiene gli episodi 27-52

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 4 DISCHI

BLU-RAY 4 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Nuovo doppiaggio italiano con sigla “Mimì e la nazionale di pallavolo” (cantata da Cristina D’Avena)

Doppiaggio italiano storico con sigla “La fantastica Mimì” (cantata da Georgia Lepore)

Booklet a colori di 24pp con sinossi degli episodi, rari disegni preparatori originali, fondali e illustrazioni

Il classico dell’animazione ormai diventato titolo di culto, precursore del racconto dello sport al femminile.

Mimì Ayuhara ha una grandissima passione per la pallavolo. Entrata in una squadra di ragazze che sono chiamate da tutti le “svogliate”, con una grande dose di forza di volontà e sacrifici riuscirà a far diventare la sua disastrosa squadra una delle più forti, pronta ad affrontare rivali agguerrite e motivate per arrivare al traguardo più ambito: la nazionale.

Koch Media – Lucky Red

Earwig e la strega

Dal 16 dicembre in DVD e Blu-ray

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Lo storyboard

Making of

Trailer

Tratto dall’omonimo romanzo di Diana Wynne Jones, autrice del libro “Il castello errante di Howl” da cui è stato tratto il capolavoro di animazione del Premio Oscar Hayao Miyazaki.

Earwig è una ragazzina di 10 anni cresciuta in orfanotrofio, per lei una casa fantastica in cui riesce ad ottenere tutto quello che desidera. La sua vita cambia quando viene adottata da Bella Yaga e Mandragora, una stranissima coppia con incredibili poteri magici.

Dopo 7 anni dall’ultimo film, ritorna lo Studio Ghibli con un film d’animazione per la regia di Goro Miyazaki, entrato a far parte della selezione del festival di Cannes 2020 nella sezione 4 Animated Films.