Masakazu Katsura: una mostra per i 40 anni della sua attività

I grandi maestri Masakazu Katsura e Akira Toriyama uniscono le loro forze per regalarci due divertenti storie raccolte in un unico volume! Il primo racconto narra le vicende di un gruppo di pacifici alieni – il cui pianeta è invaso da brutti ceffi – che approda sulla Terra per chiedere aiuto a Sachie, ragazzina tutto pepe che non si farà alcun problema a partire per lo spazio e dar loro una mano! Sarà poi la volta di Jiya, una specie di alieno-poliziotto che finisce sulla Terra per inseguire un pericoloso criminale fuggito dal suo pianeta. La sua prima impresa, tuttavia, consisterà nel salvataggio di una ricca e viziata ragazzina e del suo maggiordomo da una banda di banditi di montagna!