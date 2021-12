Kei Toume: un nuovo manga per l’autrice di Sing “Yesterday” for me

La mangaka Kei Toume non conosce un attimo di pausa. La prolifica autrice ha, difatti, proposto il suo nuovo manga sulle pagine dell’ultimo numero di Grand Jump. Il magazine della Shueisha ha, quindi, alzato il sipario su Jinbôchô no Kosho Kurashi, un’opera che promette di attestarsi sui medesimo standard degli ultimi lavori della mangaka.

La storia di questa nuova avventura editoriale di Kei Toume si focalizza su tre ragazze che vivono a Jinbôchô, un quartiere di Tokyo famoso, in ogni angolo del globo, per la massiccia presenza di librerie. Le premesse di un incipit del genere promettono sviluppi sorprendenti e momenti indimenticabili come solo l’autrice in questione sa delineare.

Una cover a colori per il primo capitolo del nuovo manga di Kei Toume

Per celebrare, in maniera significativa, un evento come il debutto del nuovo manga di Kei Toume, Grand Jump ha deciso di pubblicare una cover a colori per il primo capitolo.

Anime e pubblicazione in Italia delle opere della prolifica mangaka

Kei Toume ha conquistato il cuore dei lettori italiani grazie, soprattutto, a Sing “Yesterday” for me; un’opera toccante che allo stato attuale gode della nuova edizione edita da Planet Manga – come recita la sinossi che segue:

Un ragazzo vive un’esistenza insoddisfacente, senza amore, con un lavoro precario e nessun futuro all’orizzonte. Com’è possibile cambiare? Una storia illuminante sulle scelte, i sogni infranti e le illusioni che ci impediscono di trovare la felicità, dedicata a tutti i lettori alla ricerca di emozioni profonde.

Inoltre, l’anime tratto da Sing “Yesterday for me è presente sulla piattaforma Crunchyroll: