Da gennaio 2022 si spegneranno i 7 canali Mediaset Premium dedicati al cinema e alle serie su Sky e rimarrà Infinity Plus come appannaggio dell’offerta streaming Mediaset. Quindi non sorprende che le uscite di Dicembre 2021 su Infinity Plus siano totalmente cinematografiche.

Le uscite di Dicembre 2021 su Infinity Plus – Infinity Premiere

Con lo schieramento dei delinquenti più degenerati della DC, The Suicide Squad – Missione Suicida sarà disponibile in Premiere su Infinity+ dal 3 al 9 dicembre. Nella prigione di Belle Reve sono rinchiusi i peggiori supercriminali che faranno di tutto per uscire, anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn, si armano pesantemente e si lasciano cadere sulla remota isola di Corto Maltese. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie. Scritto e diretto da James Gunn, il film è interpretato, tra gli altri, da Margot Robbie, Idris Elba, John Cena e Joel Kinnaman.

An American Pickle, la commedia con Seth Rogen, arriverà in Premiere su Infinity+ dal 10 al 16 dicembre. An American Pickle è l’adattamento cinematografico di Simon Rich del suo racconto “Sell Out”, uscito sul New Yorker nel 2013. Seth Rogen interpreta Herschel Greenbaum, un operaio in difficoltà che emigra in America nel 1919, sognando di costruire una vita migliore per la sua famiglia. Un giorno, mentre è al lavoro, cade in una cisterna di sottaceti e rimane in salamoia per 100 anni. La salamoia lo conserva perfettamente e, quando Herschel si ritrova nella Brooklyn odierna, scopre di non essere invecchiato di un giorno. Ma quando si mette alla ricerca della sua famiglia, scopre che l’unico suo parente sopravvissuto è il suo bisnipote Ben Greenbaum (anch’esso interpretato da Rogen), un pacato programmatore, che Herschel non riesce proprio a comprendere.

Disponibile in Premiere su Infinity+ dal 17 al 23 dicembre, The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo narra un’agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l’anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Il thriller d’azione Frammenti dal Passato – Reminiscence, con Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandie Newton, è in arrivo in Premiere su Infinity+ dal 24 al 30 dicembre. Nick Bannister è un investigatore privato della mente, che riesce a scavare nel mondo oscuro e affascinante del passato dei suoi clienti, aiutandoli ad accedere ai ricordi perduti. La sua vita cambia per sempre quando incontra una nuova cliente, Mae, che lo contatta per una semplice questione: lo smarrimento di un oggetto. Ma presto tutto si trasforma in una pericolosa ossessione. Mentre Bannister lotta per indagare sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione violenta e alla fine dovrà rispondere alla domanda: fino a che punto ci si può spingere per tenere strette le persone che amiamo?

Dal 31 dicembre al 6 gennaio sarà disponibile in Premiere su Infinity+ Malignant, l’ultima creazione dell’architetto dell’Universo The Conjuring, James Wan. Nel film, Madison è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà.

Le uscite di Dicembre 2021 su Infinity Plus – il catalogo Cinema

Per il catalogo Cinema, con protagonista Checcho Zalone, il film diretto da Luca Medici Tolo Tolo arriverà su Infinity+ dal 1° dicembre. Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti.

The Doorman, l’action-thriller interpretato da Ruby Rose e Jean Reno, è in arrivo su Infinity+ dal 5 dicembre. Nel film, un ex Marine che ora lavora come portiere in un lussuoso grattacielo di New York deve superare in astuzia e combattere un gruppo di ladri d’arte e il loro spietato capo, mentre lotta per proteggere la famiglia di sua sorella. Mentre i ladri diventano sempre più disperati e violenti, il portiere si affida alle sue letali abilità di combattimento per la resa dei conti.

Interpretato dal vincitore del Premio Oscar Joaquin Phoenix, Joker sarà disponibile su Infinity+ dal 6 dicembre, anche in 4K. Il film diretto da Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain: l’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui.

Arriverà su Infinity+ dal 19 dicembre IT – Capitolo Due, sequel del grande successo di critica e box office del 2017 IT che ha ridefinito il genere horror, diventando parte del nostro immaginario collettivo. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, IT – Capitolo Due riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent’anni dagli eventi del primo film. Il film è disponibile anche in 4K.

Il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Odio l’estate, è in arrivo su Infinity+ dal 30 dicembre. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.