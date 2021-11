Le uscite J-POP Manga del 24 Novembre 2021 vedono la pubblicazione dello yaoi Fukurokoji – Vicolo Cieco di Tamekou.

Proseguono serie come Frieren, Tokyo Revengers e Komi Can’t Communicate.

Seguono le uscite J-POP Manga del 24 Novembre 2021; qui gli annunci di Lucca Comics 2021.

Le uscite J-POP Manga del 24 Novembre 2021

Frieren – Oltre la fine del viaggio 2

di Kanehito yamada e Tsukasa Abe

6,50 €

La maga Frieren, accompagnata dall’apprendista Fern, si incammina nuovamente verso il castello del Re Demone alla ricerca della terra dove riposano le anime degli eroi, ripercorrendo le tracce dell’avventura con Himmel e compagni. In viaggio incontrerà anche Stark, discepolo di Eisen. Tra antichi ricordi e nuovi sviluppi, si intrecciano le gesta di diverse generazioni di eroi.

Kingdom 49

di Yasuhisa Hara

6,90 €

Li Mu affronta l’esercito di Qin, avanzato fin nell’area della capitale di Zhao, in due luoghi. Xin, Meng Tian e Wang Jian si dirigono verso la Pianura del mare vermiglio, il fronte più violento. Yang Duanhe e Bi si recano a Liaoyang mentre Huan Qi mette Ye sotto assedio. Li Mu, però, ha già pronte le contromosse…

So I’m a spider, so what?! 9

di Okina Baba e Asahiro Kakashi

6,50 €

Dopo aver subito l’attacco di mia madre, sono fuggita a zampe levate nel dungeon… dove però i suoi discendenti mi hanno teso un’imboscata! Nonostante fossi ormai all’angolo e gravemente ferita, sono riuscita in qualche modo a scappare. Incapace di contrattaccare, ho deciso di concentrare tutte le mie energie sull’attacco spirituale portato avanti dalle volontà parallele, ma…

Hell’s Paradise – Jigokuraku 13

di Yuji Kaku

5,90 €

Rien persegue, a bordo della sua nave, l’obiettivo di invadere il Giappone per riportare in vita il marito Xu Fu. Dopo numerosi sacrifici, però, Gabimaru e compagni riescono a raggiungere l’imbarcazione. La battaglia finale tra gli umani e il più forte dei tensen sta per avere inizio…

Riuscirà Gabimaru a tornare sano e salvo dalla sua amata Yui?

Il Terzo Occhio 2

di Osamu Tezuka

15,00 €

Nel secondo volume della serie, Sharaku e la sua amica Wato si tufferanno ancora di più nella storia segreta del mondo dopo la scoperta di Moa, un volatile leggendario che è anche la chiave per antichi segreti… dal Giappone al Sudamerica, le avventure del giovane tre occhi non conoscono confini!

Komi can’t communicate 12

di Tomohito Oda

5,90 €

All’inizio dell’estate, in una serata tranquilla, Komi stila la sua lista delle cose che vuole fare durante le vacanze: sono molte di più rispetto all’anno scorso… forse perché ora ha molti più amici=? Poi, un giorno, Manbagi la invita ad andare al mare. Ora Komi sa come comunicare meglio a chi le sta intorno cosa la rende felice e cosa no, ma non per questo i problemi della nostra impacciata eroina sono finiti!

Super HxEros 9

di Ryouma Kitada

6,50 €

Mentre Retto e Kirara sono in gita, la sede di Saitama è attaccata da un grosso branco di Kiseichu. Momoka, Mahime e Sora vengono catturate dalla ragazza con l’Hxeros nero e, di ritorno dalla gita, Retto e Kirara si mettono sulle loro tracce.

Tokyo Revengers 9

di Ken Wakui

6,50 €

La Toman ha vinto lo scontro con la Valhalla e Takemichi è tornato nel presente, dove ora è un alto dirigente della Tokyo Manji Gang. Durante la riunione del direttivo, fa la conoscenza degli ex membri della Black Dragon, attualmente in forza alla Toman con incarichi importanti e molto vicini a Mikey, tanto da avere influenzato le scelte di quest’ultimo negli anni, insieme a Kisaki. Inoltre, Naota ha una sconvolgente verità da rivelare a Takemichi…

Fukurokoji – Vicolo Cieco

di Tamekou

6,90 €

L’emporio Matsuba si trova in un vecchioquartiere commerciale. Il giovane proprietario del negozio era il fidanzato della sorella maggiore di Nazuna. Per rispettare le ultime volontà della sorella, rimasta vittima di un incidente stradale, il ragazzo inizia una relazione sessuale con Matsuba, essendo praticamente identico a lei. Tuttavia, con il passare del tempo, lo stesso Nazuna inizia a provare attrazione verso di lui… Di nascosto fra le case di un quartiere dismesso, si sviluppa questa storia d’amore disonesto, ma pieno d’ardore…

