Joker su Canale 5 in prima visione tv

Joker, l’acclamato film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, arriva su Canale 5 in prima visione tv.

Il film, che ha vinto il Leone d’Oro a Venezia e che è valso al suo attore protagonista il premio Oscar, andrà in onda Martedì 16 Novembre 2021 alle 21:45.

Completano il cast Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham.

La pellicola, come ricordato, ha vinto il Leone d’Oro alla 76ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e ha vinto due Golden Globe e due premi Oscar su ben undici candidature, record per l’edizione.

È il primo film basato su un personaggio DC Comics a concorrere come miglior film, nonché la seconda, basata su personaggi appartenenti al mondo dei fumetti, ad essere candidata in questa categoria.

Joker del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain, ed è uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora.

L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham.

Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui.

Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

Un sequel è in fase di sviluppo.