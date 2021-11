Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 18 novembre: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 18 novembre, direttamente dal sito Panini; tutte le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 18 novembre, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 18 novembre 2021

Le uscite Panini Marvel del 18 novembre 2021

Wolverine 17

Wolverine 418

Autori: Adam Kubert, Benjamin Percy

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Wolverine (2020) #15

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Diamanti rubati e racconti di pirati davanti a un bicchiere di rum. Tutto normale… se i diamanti non fossero logici e i pirati di Arakko!

Logan continua a indagare sul furto, ma ha uno scoglio davanti: Sevyr Blackmore!

E tutte le piste conducono all’ancor più temibile Solem!

È giunta l’ora di sfoderare nuovamente la lama di Muramasa?

S.W.O.R.D. 7

Autori: Al Ewing, Stefano Caselli

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: S.W.O.R.D. (2021) #7

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707240

3,00 €

Il secondo capitolo di L’ultima Annihilation!

Una nuova, grande minaccia cosmica sta mettendo a ferro e fuoco l’intero universo, e toccherà allo S.W.O.R.D. difendere la Terra!

Valerio Schiti lascia la serie nelle abili mani di un altro italiano, Stefano Caselli!

Inoltre, faccia a faccia fra il sovrano di Latveria e la Regina di Arakko!

Il Cavaliere Nero: la Maledizione della Lama d’Ebano

Marvel Collection

Autori: Sergio Fernandez Davila, Simon Spurrier

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Black Knight: Curse of the Ebony Blade (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707318

16,00 €

Il ritorno del più grande cavaliere di tutti i tempi!

Dane Whitman sfoggia la sua magica Lama d’Ebano, ma insieme al suo potere la spada porta con sé una maledizione.

Chiunque la usi rischia di finire consumato dalla sete di sangue e caos…

Il Cavaliere Nero dovrà prendere parte a un conflitto, da Camelot alla New York contemporanea, che lo metterà alla prova e sfiderà tutte le sue certezze.

Marauders 20

Autori: Ivan Fiorelli, Gerry Duggan, Javier Garron, Anthony Oliveira

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Marauders (2019) #23, Marvel’s Voices: Pride (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707257

3,00 €

Il rifornimento globale dei farmaci krakoani è in crisi, il mercato nero esplode ovunque… e i Verendi ne approfittano!

In Irlanda i Marauder provano a porre riparo, ma incontrano un ostacolo inatteso.

Con l’apparizione di Banshee e di una nuova aspirante recluta del team!

In appendice, una breve storia dell’Uomo Ghiaccio da adolescente.

Iron Man 12

Iron Man 101

Autori: Christopher Cantwell, Ángel Unzueta

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Iron Man (2020) #12

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Iron Man a bordo di Taa II, la nave di Galactus!

Non dovrà affrontare l’affamato Divoratore di Mondi, ma le letali armi di difesa della nave.

Così potrà finalmente fronteggiare Korvac per un faccia a faccia attesissimo.

Ad attenderlo, gli scagnozzi di Korvac, tra cui… la Torcia Umana originale!

Guardiani della Galassia 15

Guardiani della Galassia 101

Autori: Juan Frigeri, Al Ewing

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #16/17

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707325

5,00 €

Comincia qui L’ultima Annihilation, un crossover invernale in quattro parti!

La guerra universale per porre fine a tutte le guerre!

Mutanti, alieni e umani alleati contro una minaccia a dir poco terrificante!

E il Dr. Strange, che già l’ha affrontata, non sembra affatto all’orizzonte…

Guardiani della Galassia 1

La Sfida Finale

Marvel Collection

Autori: Geoff Shaw, Cory Smith, Donny Cates

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 320

Formato: 17X26

Contiene: Guardians of the Galaxy (2019) #1/12, Guardians of the Galaxy Annual (2019) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707271

33,00 €

L’universo è in fiamme. Centinaia di pianeti sono in guerra. Il cosmo è pieno di odio.

Per fortuna, Thanos è morto… oppure no?

In ogni caso, non c’è mai stato così tanto bisogno dei Guardiani della Galassia!

Un nuovo, travolgente inizio per i più grandi eroi cosmici dal genio di Donny Cates.

Le uscite Panini Comics del 18 novembre 2021

Space Bastards 1

Pacco Letale

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 17X26

Contiene: Space Bastards (2021) 1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707493

24,00 €

L’acclamato co-creatore di The Boys Darick Robertson racconta la violentissima storia del lavoro più pericoloso della galassia: il servizio postale! In un futuro distopico dove non si ha più nulla da perdere è possibile unirsi al Servizio Postale Intergalattico. Le spese di spedizione sono elevate e vanno solo a chi porta a termine la consegna, rendendo ogni spedizione un violento tutti contro tutti fra i mercenari più spietati del cosmo! Ma ora una società rivale minaccia di rendere obsoleto il ruolo dei Bastardi Spaziali che dovranno collaborare per salvarsi il lavoro… e la vita!

Star Wars: l’Alta Repubblica 7

Autori: Georges Jeanty, Cavan Scott

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #7

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707431

3,00 €

Avar Kriss assembla una task force per affrontare la minaccia dei Drengir, ma nel frattempo i Nihil attaccano un lontano avamposto! Riuscirà Keeve Trennis a combattere l’oscurità che l’ha toccata e a salvare la propria vita?

Star Wars: Infinità 2

Un Altro Ritorno dello Jedi

100% Star Wars Legends

Autori: Adam Gallardo, Juvaun Kirby, Dan Norton, Ryan Benjamin

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: Infinities – Return of the Jedi (2003) #1/4, Tag & Bink Are Dead (2001) #1/2, Tag & Bink II (2006) #1/2

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707479

18,00 €

Un altro sguardo alle infinite strade che avrebbe potuto prendere la saga di Star Wars generate da un singolo cambiamento. Che cosa sarebbe successo ne Il ritorno dello Jedi se il detonatore termico di Leila avesse distrutto il palazzo di Jabba The Hutt prima del salvataggio di Ian Solo? Inoltre, la storia dei comprimari più negletti della saga di Star Wars: Tag e Bink!

Il Viaggio Straordinario 1

Autori: Silvio Camboni, Denis-Pierre Filippi

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 21X28

Contiene: Le Voyage Extraordinaire voll. 1/3

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707943

24,00 €

Noémie ed Émilien hanno passato quasi tutta la loro infanzia in un collegio lontano dai loro genitori e dai fragori della guerra. Ragazzi geniali, si sono creati un loro mondo nell’albero-capanna, dove sperimentano ogni sorta di invenzione. Fino al giorno in cui dovranno mettersi in cerca del padre di Émilien. Che la sparizione abbia a che fare con la macchina che stava creando per il concorso Jules Verne? O c’è una relazione con la strana terza forza e i suoi incredibili robot, che stanno seminando scompiglio sui campi di battaglia? Per scoprirlo, i due dovranno partire per un viaggio straordinario, magistralmente illustrato da Silvio Camboni.

Le uscite Panini Disney dal 18 al 24 novembre 2021

L’Isola dei Misteri + Cofanetto

Disney Deluxe 32

Autori: Lorenzo Pastrovicchio, Francesco Artibani

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

20,00 €

Dopo l’immersione con 19.999 Leghe sotto i mari, ecco la seconda grande parodia ispirata alle avventure del Capitano Nemo di Jules Verne, raccontate in L’Île mystérieuse: nell’Isola Misteriosa firmata da Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio, Pippo Nemo con O’Quack, De Topolin, Ned Gamb e Faraboot si muoveranno in uno scenario selvaggio ”sopra la superficie”, sempre ricco di note steampunk. Il volume cartonato è impreziosito da una straordinaria copertina inedita firmata da Lorenzo Pastrovicchio, e da una approfondita intervista a Francesco Artibani.

Mickey e la Terra degli Antichi – Cofanetto con Volume Singolo

Disney Collection 4

Autori: Silvio Camboni, Denis-Pierre Filippi

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

20,00 €

In un mondo in cui tutti vivono su fragili isole sospese per aria, il mastro cordaio Topolino si ritrova ad affrontare insieme a Minni e al sempre poco affidabile Pietro Gambadilegno il tirannico Macchia Nera. Un nuovo, indimenticabile capolavoro a fumetti scritto da Denis- Pierre Filippi e magnificamente illustrato da Silvio Camboni, corredato da un apparato redazionale inedito con schizzi e disegni preparatori che permettono di apprezzare ancor di più lo straordinario lavoro necessario alla creazione di un fumetto d’autore.

È Natale con Topolino!

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 18.3X24.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788891283979

25,00 €

Un volume prezioso, speciale, totalmente natalizio, perfetto per aspettare l’arrivo del 25 dicembre: comprende venticinque storie, tutte adatte alle feste, da leggere una al giorno per tutto dicembre. In questo speciale calendario dell’avvento, c’è Paperino e la sorpresa della sorpresa, in cui bisognerà scoprire da chi arriva un pacco misterioso, e c’è Ciccio e il pupazzo vittorioso, in cui il pigro aiutante di Nonna Papera partecipa alla competizione annuale delle fattorie ma viene bloccato da una bufera. Vincerà il premio, in modo del tutto inaspettato… Un esclusivo calendario dell’avvento a fumetti, in edizione telata con dettagli in oro, per gli amanti del mondo di Topolino.

Mickey Mouse Mystery Magazine 3

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

9,90 €

Terzo appuntamento con la raccolta delle avventure noir di Topolino detective di Anderville, nella serie ”rivoluzionaria” che fu originariamente pubblicata a partire dal 1999. In questo volume sono contenute Mousetrap (da MM #4, gennaio 2000) scritta da Francesco Artibani e disegnata da Giuseppe Zironi, e Firestorm (da MM #5, marzo 2000), sceneggiata da Tito Faraci per i disegni di Alessandro Perina.

Mickey e la Terra degli Antichi

Disney Collection 4

Autori: Silvio Camboni, Denis-Pierre Filippi

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 72

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

14,90 €

In un mondo in cui tutti vivono su fragili isole sospese per aria, il mastro cordaio Topolino si ritrova ad affrontare insieme a Minni e al sempre poco affidabile Pietro Gambadilegno il tirannico Macchia Nera. Un nuovo, indimenticabile capolavoro a fumetti scritto da Denis- Pierre Filippi e magnificamente illustrato da Silvio Camboni, corredato da un apparato redazionale inedito con schizzi e disegni preparatori che permettono di apprezzare ancor di più lo straordinario lavoro necessario alla creazione di un fumetto d’autore. Disponibile anche la versione con cofanetto per raccogliere i due volumi degli autori.

Horrifikland

Disney Collection 3

Autori: Alexis Nesme, Lewis Trondheim

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

14,90 €

L’agenzia investigativa di Topolino, Paperino e Pippo ha finalmente un cliente: una dolce vecchietta che incarica i tre di ritrovare Blacky, il suo gattino. Peccato che la bestiola sia stata vista nei pressi di Horrifikland, il sinistro luna park abbandonato da anni! Non resta che seguirli in un tour da brivido fra lupi mannari, ragni giganti e clown terrificanti, in una storia magistralmente scritta da Lewis Trondheim con i bellissimi disegni di Alexis Nesme.

DuckTales 6

Il Prequel

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 18 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 88

Formato: 17X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

9,90 €

Eccoli di nuovo insieme, Zio Paperone, Paperino e Qui, Quo, Qua nel prequel della serie TV animata che li vede protagonisti di incredibili avventure: esplorazioni nel deserto, l’incontro con il maestro indiscusso del brivido Hitchduck, imprevisti sul Lago Misero e strani esperimenti. E non finisce qui: a far compagnia a Zio Paperone e Paperino c’è anche Della, ebbene sì, proprio lei, la sorella di Paperino. I nostri audaci amici sono sempre pronti per strabilianti spedizioni alla ricerca di artefatti rari e meravigliosi in fatali terre proibite, tra vichinghi e zucche amazzoniche, passando per la Provenza e per il tempio del grande sovrano Montepiuma.

Disney Big 164

Data di uscita: 20 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 416

Formato: 12.5X18.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,00 €

Anche questo mese quattro temi di grande divertimento: avventure in viaggio, un corvo per amico, storie extralarge e avventure sotto la pioggia. Apre il volume Paperino e l’assicurazione antipioggia, scritta da Carlo Panaro e disegnata da Andrea Freccero, in cui Paperino si assicura per un milione di dollari dalla possibilità che piova. L’obiettivo è vincere una celebre gara automobilistica. E c’è anche la bella Topolino e Pippo nella valle del Picchio Gigante, prodotto del lavoro di due maestri del fumetto, Casty e Paolo Mottura, pubblicata per la prima volta nel gennaio del 2007.

Natalissimo

Disneyssimo 104

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,90 €

Torna il volume natalizio di casa Disney, con la raccolta delle più classiche e amate avventure in clima di festa, ambientate sia a Topolinia che a Paperopoli. Pippo & Gancio diventeranno simpaticissimi sostituti di Babbo Natale, mentre Topolino si ritroverà a Natalimburgo, per risolvere un “elettromistero”. Nel volume c’è anche la bella Topolino in: un eccezionale normale Natale, alla sua prima ristampa, scritta da Tito Faraci e disegnata da Lorenzo Pastrovicchio.

Topolino 3444

+ Calendario di Topolino 2022

Topolino 3444

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 24 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Contiene: + Calendario di Topolino 2022

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

5,90 €

Un anno di divertimento e di fumetti con Giorgio Cavazzano. Accogli il 2022 con il nuovo calendario a tavolo di Topolino, con 12 illustrazioni tratte dai principali capolavori del Maestro Giorgio Cavazzano!