Kinji Yoshimoto – è morto l’autore di Plastic Little e Lemnear

Kinji Yoshimoto, regista, sceneggiatore e animatore, si è spento lo scorso 5 Novembre all’età di 55 anni.

A dare la triste notizia il collega Katsuyuki Tamura su Twitter.

【訃報です】※コピペで申し訳有りません。 ご存知の方も居られると思いますが失礼します。 先般 吉本欣司儀 かねてより入院加療中でございましたが

11月5日 55歳にて永眠いたしました 葬儀は故人の希望により近親者のみにて営みました — TAM(超ガラクタ改造人間)/モデロイドバルディオス宜しくお願いします🙇‍♀️ (@moribito03) November 8, 2021

A proposito di Kinji Yoshimoto

Il compianto Kinji Yoshimoto è noto anche in Italia per aver co-ideato i manga originali Plastic Little e Legend of Lemnear, entrambi illustrati da Satoshi Urushihara.

Planet Manga ha pubblicato entrambe le opere nella seconda metà degli Anni 90:

Plastic Little

Nel suggestivo Oceano di nuvole, si muove l’equipaggio di un’astronave di Pet Shop Hunter guidati dal capitano Tita. La giovane ragazza è decisa a onorare la memoria del padre guidando la nave spaziale Chachamaru alla ricerca di animali da compagnia nell’Oceano di nuvole.

Legend of Lemnear

Una saga fantasy in un’atmosfera incantata a metà tra i libri di Terry “Shannara” Brooks e Devilman

di Go Nagai, Legend of Lemnear racconta le peripezie di alcuni giovani prescelti dagli dei per compiere imprese eroiche. Seguite le avventure della giovane Lemnear e della sua compagnia di eroi per caso in una terra magica, popolata da superumani, mostri e portenti di ogni tipo.

Yoshimoto si è anche occupato della direzione degli OVA basati su entrambe le opere, che Yamato Video ha portato in Italia a metà Anni 90 su VHS.

Tra gli altri anime che ha diretto ricordiamo Genshiken 2, I couldn’t become a hero, so I reluctantly decided to get a job., Queen’s Blade: Beautiful Warriors, Queen’s Blade: The Exiled Virgin, Queen’s Blade: Grimoire, Unbreakable Machine-Doll, Seven Mortal Sins, Kekko Kamen, End of Summer, Arifureta – From Commonplace to World’s Strongest e Another Lady Innocent.

Sua è la supervisione delle sceneggiature di titoli come Arifureta – From Commonplace to World’s Strongest, Seven Mortal Sins, Queen’s Blade: Grimoire e Queen’s Blade: The Exiled Virgin.

Ha inoltre collaborato come animatore chiave, autore di storyboard e character designer ad anime come La Blue Girl, Bubblegum Crisis, Crying Freeman, Dirty Pair, Le Ali di Honnêamise e Megazone 23.

Ricordiamo infine la direzione delle animazioni del videogame Growlanser.