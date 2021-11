Black Panther – le riprese del Film si sono interrotte a causa dell’infortunio di Letitia Wright

Black Panther: Wakanda Forever dovrà fare i conti come sappiamo purtroppo, con l’assenza di Chadwick Boseman.

Ovviamente la scomparsa di Chadwick Boseman ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di familiari, amici, colleghi e fan della star, e nemmeno l’Universo Cinematografico Marvel sarà più lo stesso senza di lui. Ma Black Panther 2 si farà, come anche Ryan Coogler, aveva spiegato durante una nuova intervista con il perché “fermarsi sarebbe stato più difficile“.

The Hollywood Reporter ha rivelato che la produzione di Black Panther: Wakanda Forever si interromperà temporaneamente durante la settimana del Ringraziamento.

La produzione con sede ad Atlanta ha girato scene senza la star Letitia Wright dalla fine di Agosto, quando l’attrice di Shuri è stata ricoverata in ospedale dopo aver subito un infortunio durante le riprese di una scena acrobatica per il Film. L’infortunio, che all’epoca era stato segnalato come “minore”, ha costretto la Wright a tornare a Londra, e di conseguenza ha costretto il team di Black Panther 2 a riorganizzare i propri programmi di produzione per completare le scene senza l’attrice.

Ora che non sono rimaste scene da girare senza la sorella di T’Challa, la produzione deve aspettare che l’attrice si riprenda completamente per tornare dietro alla cinepresa. Secondo THR, l’attuale piano è di riprendere la produzione con Letitia Wright all’inizio del 2022.

Black Panther: Wakanda Forever era originariamente previsto per l’uscita l’8 Luglio 2022 prima di essere posticipato all’11 Novembre 2022.

Black Panther: Wakanda Forever – in breve

Black Panther: Wakanda Forever, è scritto e diretto da Ryan Coogler (Creed), vedrà nel cast il ritorno di Letitia Wright (Shuri), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku) e Angela Bassett (Ramonda) mentre Tenoch Huerta (Narcos: Mexico) è attualmente in trattative per interpretare a quanto pare uno dei villain della pellicola.

Le riprese del Film sono iniziate questo Giugno, ma non sono ancora state rivelate le location in cui si terranno. Il Film è previsto per l’uscita al Cinema per l’11 Novembre 2022 nelle sale Statunitensi.

Hai mai visto Black Panther?