Le uscite manga Star Comics del 10 Novembre 2021 vedono la conclusione di Ajin e la pubblicazione del box di Another e del romanzo del secondo film di My Hero Academia.

Seguono le uscite manga Star Comics del 10 Novembre 2021, qui gli annunci di Lucca Comics 2021.

Le uscite manga Star Comics del 10 Novembre 2021

AJIN – DEMI HUMAN n.17 di 17

di Gamon Sakurai

€ 5,90

Mentre le Forze di Autodifesa tentano di arginare il gran numero di spettri neri scatenati dagli ajin nella base di Iruma, arriva l’ultimo confronto tra Kei Nagai e Sato, raggiunto dopo un lungo inseguimento. Tra ricordi e rimpianti, i due nemici capiscono che la loro sfida non potrà mai avere un vincitore, e questo porta il terrorista a una decisione inaspettata. Nel frattempo il destino completa la sua tela per gli altri protagonisti della storia, come Yu Tosaki, e in tutti i sopravvissuti si fa strada la consapevolezza che la vita di ciascuno sarà inevitabilmente diversa rispetto al passato…

L’ultimo, imperdibile volume di uno dei manga horror e d’azione più amati degli ultimi anni!

ANOTHER COLLECTOR BOX

di Hiro Kiyohara, Yukito Ayatsuji

€ 23,00

Cofanetto in limited edition che contiene ANOTHER NEW EDITION 1, ANOTHER NEW EDITION 2 e l’inedito volumetto spin-off Another 0 in fumetteria, libreria e store online a tiratura limitata!

Un’occasione irrinunciabile per i lettori appassionati del genere horror, degli intrighi psicologici e delle storie scolastiche a sfondo macabro! Acquistando l’esclusivo Another Collector Box potrete rileggere tutta d’un fiato la drammatica storia di Misaki e della 3ª C e riviverla con un plus di suspence! Oltre ai due tomi della New Edition, che presenta testi riveduti e corretti rispetto alla prima edizione in quattro volumi, troverete l’inedito volumetto spin-off Another 0 e quattro cartoline speciali!

ANOTHER NEW EDITION n.1

di Hiro Kiyohara, Yukito Ayatsuji

€ 10,90

ANOTHER NEW EDITION n.2

di Hiro Kiyohara, Yukito Ayatsuji

€ 10,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n.16

di Koyoharu Gotouge

€ 4,50

Nel corso degli Allenamenti delle Colonne, Tanjiro si presenta al cospetto della Colonna della Roccia Himejima. Il suo addestramento è severissimo e comprende il farsi colpire dal getto di una cascata, caricarsi in spalla dei tronchi, spostare rocce e altro… Riuscirà il ragazzo a farsi accettare da Himejima? Nel frattempo, Muzan sta cercando d’individuare dove si trovano Nezuko e Ubuyashiki…

JOJONIUM n.14

di Hirohiko Araki

€ 15,90

Jotaro e compagni sono giunti a Luxor, l’ultima tappa del loro viaggio prima di raggiungere Il Cairo. Qui, Joseph Joestar e Avdol devono affrontare il potere magnetico di Mariah, mentre Polnareff e Jotaro avranno a che fare con l’infido Alessi e il suo Stand che ha il potere di riavvolgere il tempo individuale… E, per finire, sarà la volta di una tremenda sfida a poker in cui ci si gioca… l’anima!

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n.10

di Aka Akasaka

€ 5,90

Grossi guai in arrivo! A quanto pare, Shirogane parteciperà a un incontro per single! A questo si aggiungono le dispute sulla differenza tra “like” e “love” e sul confine tra fedeltà e tradimento in amore… E come se non bastasse, mentre la guerra cerebral-sentimentale prosegue senza sosta, il vecchio cellulare che Kaguya ha usato fin dall’infanzia si rompe!

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO

di Anri Yoshi, Kohei Horikoshi

€ 15,00

Con mini poster

Il progetto di addestramento della prossima generazione di Heroes ha avuto inizio. A tale scopo, tutta la 1-A della sezione Hero dello Yuei ha raggiunto la remota isola di Nabu, all’estremo sud del Giappone, dove Midoriya e compagni trascorrono dei giorni frenetici ma tranquilli aiutando gli isolani in qualità di Heroes. Quand’ecco che, all’improvviso, il pacifico scorrere del tempo viene stravolto dalla comparsa di alcuni potentissimi Villain. Cosa stanno cercando su quell’isoletta sperduta? E cosa c’entrano Shigaraki e l’Unione con tutto questo?!

Approda in Italia la light novel tratta dal secondo lungometraggio ispirato all’universo di My Hero Academia, che narra le gesta dei futuri Heroes e della durissima prova che dovranno superare per dimostrarsi all’altezza del proprio destino, mentre sorge l’alba di un nuovo mondo… Heroes:Rising!

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO LIMITED

di Anri Yoshi, Kohei Horikoshi

€ 15,00

Con libretto “Heroes:Rising Vol.R” in omaggio per fumetteria, libreria e store online e con mini poster

P&ME – POLICEMAN AND ME n.14

di Maki Miyoshi

€ 4,50

Kako inizia a fare volontariato in un istituto protetto dove, salvo commettere qualche errore, tutto procede per il meglio. Lì conosce il “Maestro Mini”, una brava persona… o almeno così pensava fino al giorno in cui Kota non lo vede e il suo volto cambia completamente espressione. Mentre lui viene risucchiato in un passato che lo tiene prigioniero, lei continua a guardare fiduciosa al futuro… Il loro legame resisterà a questa dura prova?

VITA DA SLIME n.16

di Fuse, Mitz Vah, Taiki Kawakami

€ 4,90

La nascita di un nuovo re demone è uno di quegli eventi che inevitabilmente sposta gli equilibri di potere del mondo. Limur è diventato un punto di riferimento per umani, creature demoniache e mostri di ogni sorta, e proprio adesso che è al centro dell’attenzione di tutti riceve la notizia che il suo amico Veldra è tornato in vita…!