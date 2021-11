Le uscite manga J-POP del 10 Novembre 2021 comprendono novità come Cannibale di Kazuo Kamimura e la visual guide di your name. di Makoto Shinkai.

A seguire le uscite manga J-POP del 10 Novembre 2021, qui gli annunci di Lucca Comics 2021.

Beyond the Clouds 3

di Nicke

6,50 €

Il rimedio del saggio della foresta ha permesso a Mia di riprendersi, ma la bambina non è ancora in grado di controllare il suo strano potere… Theo decide quindi di partire con lei alla ricerca di un maestro che la aiuti. Prima tappa del viaggio: Karatope, la città dei mille mercanti! Lì i giovani avventurieri sperano che un veggente possa guidarli nella giusta direzione, ma il presunto mago non si mostra molto collaborativo e li mette subito alla porta. Eppure è chiaro che sa più di quanto voglia ammettere…

Black jack 4

di Osamu Tezuka

12,00 €

Il tragico passato di Black Jack inizia a venire alla luce nel quarto volume della serie, in cui il medico senza licenza ritrova una persona che credeva di non vedere mai più. E poi maledizioni sovrannaturali e altre ben più terribili causate dall’avidità dell’uomo, drammi familiari e l’orrore della guerra…

Cannibale

di Yu Aku e Kazuo Kamimura

14,00 €

Nel 1971, Kazuo Kamimura collabora per una nuova serie manga con l’amico Yu Aku, paroliere di fama, presentatore televisivo e pubblicitario conosciuto nell’agenzia in cui entrambi lavoravano: il frutto del loro lavoro è Cannibale, storia di una ragazza di provincia disposta a tutto pur di arrivare a essere la star più luminosa del Giappone. Lo spirito tanto graffiante quanto poetico di Aku, acuto osservatore degli aspetti più oscuri dello showbusiness, si fonde alla perfezione con la capacità di Kamimura di creare personaggi femminili in grado di trasmettere carisma travolgente e sensualità con un solo sguardo, dando vita a una scalata verso le stelle appassionante e attuale negli anni Settanta come oggi.

Game of Familia 4

di Mikoto Yamaguchi e D.P.

6,90 €

Il regno di Daba è in fermento per l’inizio del torneo che vedrà Manako combattere contro i Bloody Children per la conquista del trono. Nel frattempo, Sasae manda di nascosto Hinana a rompere il sigillo che impedisce l’uso della magia, ma a sbarrarle la strada trova il re di Daba in persona, che in teoria dovrebbe essere ancora seduto sugli spalti dell’arena. Manako e Dachte, intanto, uniscono le forze e sono pronte all’assalto. Tutte le pedine sono al proprio posto, sia sotto i riflettori, sia nell’ombra, per dare il via alla battaglia finale per la conquista del regno!

La finestra di Orfeo 5

di Riyoko Ikeda

12,00 €

Isaak è a un passo dal suo debutto come pianista, ma è ancora tormentato da Amalie, Sarà proprio la musica a offrirgli un rifugio dall’angoscia. Mentre Latharina trova la sua strada lavorando in ospedale, Roberta è proprio dalla strada che ha bisogno di essere salvata. Riuscirà Isaak a rendere felici le donne della sua vita?

Your name – The official visual guide

di Makoto Shinkai

16,00 €

L’anime di Makoto Shinkai che ha conquistato i botteghini di tutto il mondo nel 2017, si svela in questa vera e propria guida illustrata: studi dei personaggi e delle ambientazioni, sketch e storyboard, segreti del dietro le quinte e interviste allo staff. Un volume per i fan del titolo, ma anche tutti gli appassionati di animazione nipponica.