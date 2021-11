Le uscite J-POP Manga ed Edizioni BD del 4 Novembre 2021 vedono l’arrivo sugli scaffali del romanzo Josée, la tigre e i pesci e del box di BJ Alex.

A seguire tutte le uscite J-POP Manga ed Edizioni BD del 4 Novembre 2021; qui gli annunci di Lucca.

Le uscite J-POP Manga ed Edizioni BD del 4 Novembre 2021

BJ Alex – BOX 1 (Vol. 1 e 2)

di Minwha

€ 19,80

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finché, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata

Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 13

di AidaIro

€ 5,90

Lo studio fuori porta, per Nene e i suoi compagni di classe, è in pieno svolgimento! Tuttavia il sesto mistero scolastico, apparso improvvisamente in scena, rapisce Aoi, la migliore amica di Nene, così la ragazza si addentra nell’area di dominio del numero sei in compagnia di Hanako e Akane per salvarla. Che cosa troveranno laggiù ad aspettarli.

Jealousy 2

di Scarlet Beriko

€ 6,90

A causa di una bugia, Handa viene ucciso e Akitora si ritrova gravemente ferito, ma Rogi non mostra il minimo segno di pentimento, cosa che fa infuriare Asoda. In un appartamento del gruppo yakuza dove si sono rifugiati, Rogi si cerca appassionatamente con Akitora, quando sopraggiunge una donna con in braccio un bambino

Josée, la tigre e i pesci – Il Romanzo

di Seiko Tanabe

€ 12,00

Josée può muoversi solo in sedia a rotelle e, senza quasi mai essere uscita di casa, vive alla stregua di una bambola ichimatsu, come nascondendosi dal mondo; Tsuneo è un neolaureato che le fa da badante e vive con lei.

Josée, la tigre e i pesci è la storia che dà il titolo a questa antologia di nove splendidi racconti su donne lavoratrici, amori e separazioni, e da cui sono stati tratti un live action e un lungometraggio animato.

Edizioni BD

Black Rock

di Jacopo Vanni e Dario Sicchio

€ 25,00

Il Villaggio è un luogo misterioso e isolato, dove le persone non hanno nome. L’intera cittadina è circondata da un enorme cerchio di cenere, su cui vigila l’impenetrabile figura del Guardiano. Quest’uomo ha il compito di difendere gli abitanti del Villaggio da Loro, esseri innominabili che dimorano tra le evanescenti Montagne Nere. Loro non si fanno vedere, ma di tanto in tanto inviano i Pellegrini, messaggeri che tentano di convincere gli abitanti a varcare il confine e passare dall’altra parte. Chi sono le oscure divinità che abitano oltre l’orizzonte del Villaggio? E chi è il Guardiano, il misterioso protettore del confine di cenere? Ma soprattutto… cosa c’è dall’altra parte? Un teso western fuori dagli schemi e a tinte sovrannaturali!

Gli Squalificati – Lucca Project Contest 2020

di Delia Parise

€ 15,00

Dopo la scomparsa di una persona cara, Michele e Mari si ritrovano ad affrontare l’idea della morte e le conseguenze di questa nelle vite di chi rimane. Un percorso doloroso e difficile da affrontare, soprattutto perché, per la prima volta, dovranno camminare da soli. Quanto saranno disposti a sacrificare di loro stessi per arrivare fino in fondo? Delia Parise, talentuosa vincitrice dell’ultima edizione del Lucca Project Contest, stupisce ed emoziona con la sua prima graphic novel, ispirata dall’estetica dei manga e dall’opera letteraria di Osamu Dazai.

Dark Ark 4 – Dopo il diluvio

di Cullen Bunn, Juan Doe e Jesus Hervas

15,00€

Ora che i passeggeri dell’arca Oscura hanno battuto l’Arca di Noè nella corsa verso l’approdo nel nuovo mondo, è necessario creare un nuovo ordine sociale, uno che veda un mostri sul gradino più alto. Khalee, ereditati i poteri del padre, si sforza di mantenere la pace, ma i suoi oscuri padroni hanno ben altri piani. L’unica speranza della ragazza è portare l’Arca di Noè e il suo carico tra le fauci fameliche del suo “gregge”..