Rocky Joe – ricoverato Tetsuya Chiba

Tetsuya Chiba, co-autore dell’iconico Rocky Joe (Ashita no Joe), non versa in buonissime condizioni di salute.

Il maestro ottantaduenne ha comunicato di aver iniziato a non sentirsi bene dalla fine dell’Estate e qualche giorno fa si è recato in ospedale per il ricovero.

Ha avuto problemi alle valvole cardiache, alle arterie coronarie e alla gola.

Ha chiesto scusa per il disagio che sta procurando e ha affermato che si sta stabilizzando e intende recuperare pienamente.

Tetsuya Chiba e Rocky Joe

Tetsuya Chiba ha serializzato il manga Rocky Joe (Ashita no Joe) su testi del compianto scrittore Asao Takamori dal 1 Gennaio del 1968 al 13 Maggio del 1973 sulle pagine della rivista di manga per ragazzi Weekly Shonen Magazine edita dalla casa editrice Kodansha.

Mushi Production ha prodotto la prima serie anime per la regia del compianto maestro Osamu Dezaki (Lady Oscar, Caro Fratello…, Space Adventure Cobra).

Gli episodi hanno tenuto compagnia agli spettatori giapponesi dal 1 Aprile del 1970 al 29 Settembre del 1971 per un totale di 79 episodi.

La seconda serie anime ha visto alla regia il sensei Dezaki, ma la produzione è di TMS (Lupin III).

Si compone di 47 episodi trasmessi tra il 13 Ottobre 1980 e il 31 Agosto 1981.

Entrambe le serie animate hanno goduto di film d’animazione riassuntivi per il cinema.

In Italia le serie animate, trasmesse in tv fin dagli Anni 80, sono uscite per Yamato Video e Koch Media in DVD, mentre il manga originale è uscito per Edizioni Star Comics:

Scappato dall’orfanotrofio di Tokyo, Joe Yabuki si ritrova a vagare senza meta negli squallidi bassifondi della città, fino a quando l’incontro con Danpei, un ex pugile che ora vive per strada, non lo convince a misurarsi con il pugilato…

Il fondamentale lavoro dei maestri Tetsuya Chiba e Asao Takamori continua a venir omaggiato fino ai giorni nostri: per festeggiare il 50° anniversario dell’opera è stato realizzato l’anime Megalobox in due stagioni.