Sword Art Online Progressive – annunciato il nuovo film anime Scherzo of Deep Night

Sword Art Online Progressive godrà di un nuovo film anime, come ha annunciato il sito web ufficiale del franchise.

Ha per titolo Scherzo of Deep Night e debutterà nel corso del 2022.

Il precedente Sword Art Online Progressive – Aria of a Starless Night ha debuttato in Giappone il 30 Ottobre 2021 e uscirà prossimamente anche in Italia grazie a Dynit.

Ayako Kawano (Love Live!) dirige il film presso gli studi A-1 Pictures (Fairy Tail).

Kento Toya (SAO Alicization – War of Underworld) cura il character design; Yasuyuki Kai (Haikyu!!) dirige le scene di azione, mentre Yuki Kajiura continua a comporre la colonna sonora dopo gli anime precedenti.

Il cast vede il ritorno di Yoshitsugu Matsuoka (Kirito) e di Haruka Tomatsu (Asuna), mentre Inori Minase doppia Mito.

J-POP ha pubblicato l’adattamento manga:

Reki Kawahara torna alle origini della sua saga più celebre, reimmaginandone il primo arco narrativo, Aincrad, in questo reboot.

Durante una partita a un gioco di realtà virtuale, la giovane Asuna Yuuki resta intrappolata suo malgrado nel mondo videoludico di Sword Art Online, insieme a migliaia di altri giocatori.

Armata delle sue brillanti doti di studentessa, la ragazza dovrà imparare il più in fretta possibile la meccanica del gioco, per riuscire a terminarlo…o la sua permanenza in SAO non avrà mai fine.

Con l’aiuto di Kirito, un giocatore navigato che la invita nel suo gruppo di utenti esperti, Asuna lotterà per diventare una campionessa di SAO, per fare ritorno al più presto nel mondo reale.

Sempre J-POP pubblicherà il manga SAO Progressive – Barcarolle of Froth.